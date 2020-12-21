На Волині директор комунального підприємства постав перед судом через січневу ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 04:15
Директора ковельського комунального підприємства «Добробут» Ігоря Михалевича хотіли притягнути до адмінвідповідальності через ожеледицю.
Про це повідомляє Ковель медіа.
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, вранці 15 січня 2021 року в Ковелі на вулиці Незалежності він, як відповідальний за належне утримання міських вулиць, не виконав законну вимогу старшого інспектора патрульної поліції стосовно негайної ліквідації ожеледиці на центральній вулиці Ковеля.
У судовому засіданні Ігор Михалевич пояснив, що він, як директор КП «Добробут», своїм наказом визначив відповідальних осіб за прибирання снігу та ліквідацію ожеледиці. 14-15 січня працювало дві машини, які здійснювали чистку снігу та посипання дороги піщано-соляною сумішшю, проте погодні умови (температура -20 та сніг) не давали можливості належним чином розчистити дорожне покриття.
Відтак, суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк закрила провадження за відсутністю складу адмінправопорушення.
До речі, у березні 2019 року суддя Олена Восковська оштрафувала директора «Добробуту» Ігоря Михалевича за ожеледицю на дорозі, через яку в Ковелі на вулиці Володимирській трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Ковель медіа.
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, вранці 15 січня 2021 року в Ковелі на вулиці Незалежності він, як відповідальний за належне утримання міських вулиць, не виконав законну вимогу старшого інспектора патрульної поліції стосовно негайної ліквідації ожеледиці на центральній вулиці Ковеля.
У судовому засіданні Ігор Михалевич пояснив, що він, як директор КП «Добробут», своїм наказом визначив відповідальних осіб за прибирання снігу та ліквідацію ожеледиці. 14-15 січня працювало дві машини, які здійснювали чистку снігу та посипання дороги піщано-соляною сумішшю, проте погодні умови (температура -20 та сніг) не давали можливості належним чином розчистити дорожне покриття.
Відтак, суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк закрила провадження за відсутністю складу адмінправопорушення.
До речі, у березні 2019 року суддя Олена Восковська оштрафувала директора «Добробуту» Ігоря Михалевича за ожеледицю на дорозі, через яку в Ковелі на вулиці Володимирській трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині директор комунального підприємства постав перед судом через січневу ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 04:15
Кіт спав на його обличчі: на Рівненщині помер 4-місячний хлопчик
Сьогодні, 03:17
На Волині здають в оренду піщаний кар'єр
Сьогодні, 02:49
Неможливо заразитися коронавірусом від вакцини: пояснення МОЗ
Сьогодні, 01:23