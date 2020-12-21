На Волині директор комунального підприємства постав перед судом через січневу ожеледицю на дорогах

Ігоря Михалевича хотіли притягнути до адмінвідповідальності через ожеледицю.



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Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, вранці 15 січня 2021 року в Ковелі на вулиці Незалежності він, як відповідальний за належне утримання міських вулиць, не виконав законну вимогу старшого інспектора патрульної поліції стосовно негайної ліквідації ожеледиці на центральній вулиці Ковеля.



У судовому засіданні Ігор Михалевич пояснив, що він, як директор КП «Добробут», своїм наказом визначив відповідальних осіб за прибирання снігу та ліквідацію ожеледиці. 14-15 січня працювало дві машини, які здійснювали чистку снігу та посипання дороги піщано-соляною сумішшю, проте погодні умови (температура -20 та сніг) не давали можливості належним чином розчистити дорожне покриття.



Відтак, суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк закрила провадження за відсутністю складу адмінправопорушення.



До речі, у березні 2019 року суддя Олена Восковська оштрафувала директора «Добробуту» Ігоря Михалевича за ожеледицю на дорозі, через яку в Ковелі на вулиці Володимирській трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директора ковельського комунального підприємства «Добробут»хотіли притягнути до адмінвідповідальності через ожеледицю.Про це повідомляє Ковель медіа Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, вранці 15 січня 2021 року в Ковелі на вулиці Незалежності він, як відповідальний за належне утримання міських вулиць, не виконав законну вимогу старшого інспектора патрульної поліції стосовно негайної ліквідації ожеледиці на центральній вулиці Ковеля.У судовому засіданні Ігор Михалевич пояснив, що він, як директор КП «Добробут», своїм наказом визначив відповідальних осіб за прибирання снігу та ліквідацію ожеледиці. 14-15 січня працювало дві машини, які здійснювали чистку снігу та посипання дороги піщано-соляною сумішшю, проте погодні умови (температура -20 та сніг) не давали можливості належним чином розчистити дорожне покриття.Відтак, суддя Ковельського міськрайонного судузакрила провадження за відсутністю складу адмінправопорушення.До речі, у березні 2019 року суддяоштрафувала директора «Добробуту» Ігоря Михалевича за ожеледицю на дорозі, через яку в Ковелі на вулиці Володимирській трапилася дорожньо-транспортна пригода.

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