Кіт спав на його обличчі: на Рівненщині помер 4-місячний хлопчик





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Батько малюка намагався реанімувати його, зробивши масаж серця. Медики "швидкої" також провели реанімаційні заходи, однак дитина не подавала ознак життя.



Батьки наполягали на транспортації хлопчика до лікарні – там лікарі діагностували біологічну смерть. Про інцидент повідомили правоохоронців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Острог Рівненської області помер чотиримісячний хлопчик. Немовля виявила мати без ознак життя у колясці – на його обличчі спав кіт.Повідомляють Факти Батько малюка намагався реанімувати його, зробивши масаж серця. Медики "швидкої" також провели реанімаційні заходи, однак дитина не подавала ознак життя.Батьки наполягали на транспортації хлопчика до лікарні – там лікарі діагностували біологічну смерть. Про інцидент повідомили правоохоронців.

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