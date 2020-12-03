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Кіт спав на його обличчі: на Рівненщині помер 4-місячний хлопчик

Кіт спав на його обличчі: на Рівненщині помер 4-місячний хлопчик
У місті Острог Рівненської області помер чотиримісячний хлопчик. Немовля виявила мати без ознак життя у колясці – на його обличчі спав кіт.

Повідомляють Факти.

Батько малюка намагався реанімувати його, зробивши масаж серця. Медики "швидкої" також провели реанімаційні заходи, однак дитина не подавала ознак життя.

Батьки наполягали на транспортації хлопчика до лікарні – там лікарі діагностували біологічну смерть. Про інцидент повідомили правоохоронців.

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Теги: Острог, дитина, смерть, кіт
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