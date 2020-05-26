Україні прогнозують сніг і вітер: у яких областях буде найхолодніше



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"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі у східних областях місцями невеликий сніг. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, у південних та східних областях місцями 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та подекуди у південних областях 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні синоптиків.



На наступні дві доби синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликі опади пройдуть лише 10 березня вдень у південно-західній частині. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 6-11°, на північному сході та в Луганській області до 15° морозу, у більшості південних областей та на Закарпатті 3-8° нижче нуля; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, 11 березня також у південних областях 1-6° тепла.



У Києві та області 10-11 березня буде мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



За прогнозом синоптиків, 12 березня вночі у західних областях, вдень на всій території України, крім східних, Дніпропетровської та Запорізької областей, йтиме мокрий сніг і дощ. Температура у східних, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних областях вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



13 березня вночі в Україні, крім західних областей, йтиме мокрий сніг і дощ; вдень без опадів, лише на північному сході та крайньому заході невеликі опади. Температура на Лівобережжі вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-8° тепла, у південно-західній частині до 11° тепла.



У Києві та області 12 березня вночі без опадів, вдень мокрий сніг і дощ, температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вночі 13 березня також ітиме мокрий сніг та дощ, вдень буде без опадів, температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 9 березня опадів не очікується, температура становитиме від 3° морозу до 2° тепла, подекуди повітря прогріється до +7°.Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі."Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі у східних областях місцями невеликий сніг. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, у південних та східних областях місцями 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та подекуди у південних областях 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні синоптиків.На наступні дві доби синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликі опади пройдуть лише 10 березня вдень у південно-західній частині. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 6-11°, на північному сході та в Луганській області до 15° морозу, у більшості південних областей та на Закарпатті 3-8° нижче нуля; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, 11 березня також у південних областях 1-6° тепла.У Києві та області 10-11 березня буде мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.За прогнозом синоптиків, 12 березня вночі у західних областях, вдень на всій території України, крім східних, Дніпропетровської та Запорізької областей, йтиме мокрий сніг і дощ. Температура у східних, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних областях вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.13 березня вночі в Україні, крім західних областей, йтиме мокрий сніг і дощ; вдень без опадів, лише на північному сході та крайньому заході невеликі опади. Температура на Лівобережжі вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-8° тепла, у південно-західній частині до 11° тепла.У Києві та області 12 березня вночі без опадів, вдень мокрий сніг і дощ, температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вночі 13 березня також ітиме мокрий сніг та дощ, вдень буде без опадів, температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

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