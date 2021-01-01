Коронавірус: повідомили, скільки нових інфікованих виявили в Україні за 8 березня

3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 8 березня. Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 9 березня.Після трьох днів вихідних добовий показник захворюваності традиційно знизився, вперше за два тижні він опустився нижче 4000. 22 лютого в Україні виявили 3206 інфікованих, 23 лютого — 4182, потім фіксувалося зростання захворюваності.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 837 осіб;летальних випадків – 76;одужало – 975 осіб;здійснили тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 410 061 особа;одужало – 1 199 229 осіб;летальних випадків – 27 204;провели ПЛР-тестувань – 7 154 442.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201).Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 201 випадок;Вінницька область – 460 випадків;Волинська область – 62 випадки;Дніпропетровська область – 151 випадок;Донецька область – 23 випадки;Житомирська область – 71 випадок;Закарпатська область – 195 випадків;Запорізька область – 13 випадків;Івано-Франківська область – 433 випадки;Київська область – 162 випадки;Кіровоградська область – 5 випадків;Луганська область – 14 випадків;Львівська область – 351 випадок;Миколаївська область – 151 випадок;Одеська область – 63 випадки;Полтавська область – 7 випадків;Рівненська область – 53 випадки;Сумська область – 69 випадків;Тернопільська область – 97 випадків;Харківська область – 196 випадків;Херсонська область – 2 випадки;Хмельницька область – 8 випадків;Черкаська область – 28 випадків;Чернівецька область – 409 випадків;Чернігівська область – 37 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.