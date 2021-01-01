Коронавірус: повідомили, скільки нових інфікованих виявили в Україні за 8 березня
Сьогодні, 09:03
3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 8 березня. Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 9 березня.
Після трьох днів вихідних добовий показник захворюваності традиційно знизився, вперше за два тижні він опустився нижче 4000. 22 лютого в Україні виявили 3206 інфікованих, 23 лютого — 4182, потім фіксувалося зростання захворюваності.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 837 осіб;
летальних випадків – 76;
одужало – 975 осіб;
здійснили тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 410 061 особа;
одужало – 1 199 229 осіб;
летальних випадків – 27 204;
провели ПЛР-тестувань – 7 154 442.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 201 випадок;
Вінницька область – 460 випадків;
Волинська область – 62 випадки;
Дніпропетровська область – 151 випадок;
Донецька область – 23 випадки;
Житомирська область – 71 випадок;
Закарпатська область – 195 випадків;
Запорізька область – 13 випадків;
Івано-Франківська область – 433 випадки;
Київська область – 162 випадки;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 14 випадків;
Львівська область – 351 випадок;
Миколаївська область – 151 випадок;
Одеська область – 63 випадки;
Полтавська область – 7 випадків;
Рівненська область – 53 випадки;
Сумська область – 69 випадків;
Тернопільська область – 97 випадків;
Харківська область – 196 випадків;
Херсонська область – 2 випадки;
Хмельницька область – 8 випадків;
Черкаська область – 28 випадків;
Чернівецька область – 409 випадків;
Чернігівська область – 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 9 березня.
Після трьох днів вихідних добовий показник захворюваності традиційно знизився, вперше за два тижні він опустився нижче 4000. 22 лютого в Україні виявили 3206 інфікованих, 23 лютого — 4182, потім фіксувалося зростання захворюваності.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 837 осіб;
летальних випадків – 76;
одужало – 975 осіб;
здійснили тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 410 061 особа;
одужало – 1 199 229 осіб;
летальних випадків – 27 204;
провели ПЛР-тестувань – 7 154 442.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м.Київ (201).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 201 випадок;
Вінницька область – 460 випадків;
Волинська область – 62 випадки;
Дніпропетровська область – 151 випадок;
Донецька область – 23 випадки;
Житомирська область – 71 випадок;
Закарпатська область – 195 випадків;
Запорізька область – 13 випадків;
Івано-Франківська область – 433 випадки;
Київська область – 162 випадки;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 14 випадків;
Львівська область – 351 випадок;
Миколаївська область – 151 випадок;
Одеська область – 63 випадки;
Полтавська область – 7 випадків;
Рівненська область – 53 випадки;
Сумська область – 69 випадків;
Тернопільська область – 97 випадків;
Харківська область – 196 випадків;
Херсонська область – 2 випадки;
Хмельницька область – 8 випадків;
Черкаська область – 28 випадків;
Чернівецька область – 409 випадків;
Чернігівська область – 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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