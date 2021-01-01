У чотирьох районах Волині можливе підтоплення
Сьогодні, 09:15
Волинські рятувальники попереджають про можливе підняття рівня води у річках на території Волинської області.
Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
9 березня на рiчках басейну Прип'ятi очікують продовження підйомів рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй.
Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок (подвiр'їв, господарських споруд) та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi (рiвень небезпеки жовтий).
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
9 березня на рiчках басейну Прип'ятi очікують продовження підйомів рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй.
Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок (подвiр'їв, господарських споруд) та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi (рiвень небезпеки жовтий).
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині вночі горіло приміщення ресторану. ФОТО
Сьогодні, 09:32
У чотирьох районах Волині можливе підтоплення
Сьогодні, 09:15