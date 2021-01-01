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У чотирьох районах Волині можливе підтоплення

У чотирьох районах Волині можливе підтоплення
Волинські рятувальники попереджають про можливе підняття рівня води у річках на території Волинської області.

Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

9 березня на рiчках басейну Прип'ятi очікують продовження підйомів рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй.

Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок (подвiр'їв, господарських споруд) та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi (рiвень небезпеки жовтий).

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, підвищення рівнів води, підтоплення, ДСНС
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