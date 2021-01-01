У центрі Луцька горіла квартира у багатоповерхівці: евакуювали 10 людей

У Луцьку під час ліквідації пожежі в будинку рятувальники евакуювали 10 мешканців квартир.Так, 8 березня о 05:04 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир у чотириповерховому багатоквартирному житловому будинку на проспекті Волі, - пише У ДСНС України у Волинській області.О 05:11 до місця виклику прибув перший екіпаж вогнеборців, а загалом на місці події були зосереджені сили рятувальників двох пожежно-рятувальних підрозділів – 25-ої та 1-ої державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька Управління ДСНС України у Волинській області.З’ясувалося, що пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі. Зважаючи на ризик перекидання вогню на сусідні помешкання та щільне задимлення, рятувальники евакуювали 10 мешканців квартир, розташованих на четвертому поверсі.О 05:17 рятувальники локалізували пожежу, а 05:24 – ліквідували. Вогонь знищив вікно, пошкоджене внутрішнє оздоблення стін, меблі та хатні речі.Імовірно, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.