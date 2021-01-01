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У центрі Луцька горіла квартира у багатоповерхівці: евакуювали 10 людей

У центрі Луцька горіла квартира у багатоповерхівці: евакуювали 10 людей
У Луцьку під час ліквідації пожежі в будинку рятувальники евакуювали 10 мешканців квартир.

Так, 8 березня о 05:04 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир у чотириповерховому багатоквартирному житловому будинку на проспекті Волі, - пише У ДСНС України у Волинській області.

О 05:11 до місця виклику прибув перший екіпаж вогнеборців, а загалом на місці події були зосереджені сили рятувальників двох пожежно-рятувальних підрозділів – 25-ої та 1-ої державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька Управління ДСНС України у Волинській області.

З’ясувалося, що пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі. Зважаючи на ризик перекидання вогню на сусідні помешкання та щільне задимлення, рятувальники евакуювали 10 мешканців квартир, розташованих на четвертому поверсі.

О 05:17 рятувальники локалізували пожежу, а 05:24 – ліквідували. Вогонь знищив вікно, пошкоджене внутрішнє оздоблення стін, меблі та хатні речі.

Імовірно, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.




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Теги: Луцьк, пожежа
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