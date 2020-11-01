Помер колишній тренер луцької «Волині» Роман Покора
Сьогодні, 09:45
Вчора, 8 березня на 74-му році життя помер колишній тренер луцької «Волині» та півзахисник львівських «Карпат» Роман Покора.
Про це пише Sportarena.com.
Виступав за «Карпати» протягом семи років (1966-1973), забив 11 голів в 191 матчі за клуб. У 1969 році гравець виграв Кубок СРСР у складі зелено-білих.
Був тренером «Волині», «Олександрії», «Скали», «Полісся», вінницької «Ниви», «Миколаїва», «Енергетика» та «Геліоса».
В останні роки життя у Романа Покори були проблеми зі здоров’ям. Помер колишній футболіст і тренер в лікарні.
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Про це пише Sportarena.com.
Виступав за «Карпати» протягом семи років (1966-1973), забив 11 голів в 191 матчі за клуб. У 1969 році гравець виграв Кубок СРСР у складі зелено-білих.
Був тренером «Волині», «Олександрії», «Скали», «Полісся», вінницької «Ниви», «Миколаїва», «Енергетика» та «Геліоса».
В останні роки життя у Романа Покори були проблеми зі здоров’ям. Помер колишній футболіст і тренер в лікарні.
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