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Помер колишній тренер луцької «Волині» Роман Покора

Помер колишній тренер луцької «Волині» Роман Покора
Вчора, 8 березня на 74-му році життя помер колишній тренер луцької «Волині» та півзахисник львівських «Карпат» Роман Покора.

Про це пише Sportarena.com.

Виступав за «Карпати» протягом семи років (1966-1973), забив 11 голів в 191 матчі за клуб. У 1969 році гравець виграв Кубок СРСР у складі зелено-білих.

Був тренером «Волині», «Олександрії», «Скали», «Полісся», вінницької «Ниви», «Миколаїва», «Енергетика» та «Геліоса».

В останні роки життя у Романа Покори були проблеми зі здоров’ям. Помер колишній футболіст і тренер в лікарні.

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Теги: Роман Покора, помер, тренер, футболіст
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