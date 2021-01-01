Кожен третій клієнт «Волиньгазу» – боржник
Сьогодні, 10:03
У лютому заборгованість жителів Волинської області за доставку газу сягнула 11 мільйонів гривень. Газорозподільна компанія інформує всіх боржників про необхідність сплачувати за розподіл газу вчасно. Найбільше таких клієнтів у Луцьку та Луцькому районі, Ковелі та Нововолинську.
Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».
Незалежно від того, в якого постачальника споживачі купують газ, передавати показники лічильника щомісяця з 1 по 5 число вони зобов’язані Оператору газорозподільних мереж – АТ «Волиньгаз».
Компанія готова йти назустріч клієнтам, які не мають змоги розрахуватися вчасно за розподіл газу і звертаються до 104 uа Клієнтського простору із заявою на реструктуризацію боргу. В іншому випадку, на боржників чекає судове засідання і, у разі несплати, відключення від послуг газопостачання.
«Компанія змушена іти до суду, аби клієнти розрахувалися за транспортування спожитого газу. Для них накопичений борг – це втрата права на субсидію. Для підприємства – додаткове фінансове навантаження у опалювальний період. Цікавою обставиною є те, що після отримання судової повістки – більше 30 % боржників одразу розраховуються» - зазначив комерційний директор АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз.
АТ «Волиньгаз» дякує всім сумлінним споживачам за вчасний розрахунок. У 2020 році компанія здійснила доставку близько 400 млн.куб.м. газу клієнтам регіону.
Вчасно оплачувати послугу за транспортування газу потрібно до 20 числа щомісяця. Можна, не виходячи з дому, оплатити онлайн, скориставшись такими сервісами:
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Довідка: АТ «Волиньгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Волинської області у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.У 2020 році АТ «Волиньгаз» доставило до понад 250 тис. своїх клієнтів біля 400 млн.куб.м.газу.
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Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».
Незалежно від того, в якого постачальника споживачі купують газ, передавати показники лічильника щомісяця з 1 по 5 число вони зобов’язані Оператору газорозподільних мереж – АТ «Волиньгаз».
Компанія готова йти назустріч клієнтам, які не мають змоги розрахуватися вчасно за розподіл газу і звертаються до 104 uа Клієнтського простору із заявою на реструктуризацію боргу. В іншому випадку, на боржників чекає судове засідання і, у разі несплати, відключення від послуг газопостачання.
«Компанія змушена іти до суду, аби клієнти розрахувалися за транспортування спожитого газу. Для них накопичений борг – це втрата права на субсидію. Для підприємства – додаткове фінансове навантаження у опалювальний період. Цікавою обставиною є те, що після отримання судової повістки – більше 30 % боржників одразу розраховуються» - зазначив комерційний директор АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз.
АТ «Волиньгаз» дякує всім сумлінним споживачам за вчасний розрахунок. У 2020 році компанія здійснила доставку близько 400 млн.куб.м. газу клієнтам регіону.
Вчасно оплачувати послугу за транспортування газу потрібно до 20 числа щомісяця. Можна, не виходячи з дому, оплатити онлайн, скориставшись такими сервісами:
- Особистий кабінет на сайті 104.ua
- Чат-бот "7104ua" у Viber Telegram
- Мобільний додаток 104Mobile для Android
- Мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone
Довідка: АТ «Волиньгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Волинської області у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.У 2020 році АТ «Волиньгаз» доставило до понад 250 тис. своїх клієнтів біля 400 млн.куб.м.газу.
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