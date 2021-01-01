Кожен третій клієнт «Волиньгазу» – боржник

У лютому заборгованість жителів Волинської області за доставку газу сягнула 11 мільйонів гривень. Газорозподільна компанія інформує всіх боржників про необхідність сплачувати за розподіл газу вчасно. Найбільше таких клієнтів у Луцьку та Луцькому районі, Ковелі та Нововолинську.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».Незалежно від того, в якого постачальника споживачі купують газ, передавати показники лічильника щомісяця з 1 по 5 число вони зобов’язані Оператору газорозподільних мереж – АТ «Волиньгаз».Компанія готова йти назустріч клієнтам, які не мають змоги розрахуватися вчасно за розподіл газу і звертаються до 104 uа Клієнтського простору із заявою на реструктуризацію боргу. В іншому випадку, на боржників чекає судове засідання і, у разі несплати, відключення від послуг газопостачання.«Компанія змушена іти до суду, аби клієнти розрахувалися за транспортування спожитого газу. Для них накопичений борг – це втрата права на субсидію. Для підприємства – додаткове фінансове навантаження у опалювальний період. Цікавою обставиною є те, що після отримання судової повістки – більше 30 % боржників одразу розраховуються» - зазначив комерційний директор АТ «Волиньгаз»АТ «Волиньгаз» дякує всім сумлінним споживачам за вчасний розрахунок. У 2020 році компанія здійснила доставку близько 400 млн.куб.м. газу клієнтам регіону.Вчасно оплачувати послугу за транспортування газу потрібно до 20 числа щомісяця. Можна, не виходячи з дому, оплатити онлайн, скориставшись такими сервісами:- Особистий кабінет на сайті 104.ua- Чат-бот "7104ua" у Viber Telegram- Мобільний додаток 104Mobile для Android- Мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone