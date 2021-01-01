Троє жінок постраждали у аварії в Ковельському районі

На Волині рятувальники надали допомогу у ліквідації дорожньо-транспортної пригоди, під час якої врятували водійку.Так, 8 березня о 18:57 до служби порятунку зателефонували громадяни з повідомленням про те, що потребують допомоги люди, які потрапили у аварію між селами Любитів та Білашів Ковельського району, - пише ДСНС України у Волинській області.За допомогою буксирувального тросу пожежним автомобілем рятувальники витягнули понівече авто та поставили на колеса.Внаслідок ДТП троє жінок: водійка та двоє пасажирок отримали травми різних ступенів важкості та були госпіталізовані в місцеву лікарню. А водійку, яка була затиснута в автівці, врятував працівник місцевої пожежної команди села Любитів Микола Кислюк. Йому допомогали водії, які стали свідками пригоди.