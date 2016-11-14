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Через необережність під час куріння загинув 56-річний волинянин

Через необережність під час куріння загинув 56-річний волинянин
В селі Боровичі Маневицького району горів дерев’яний житловий будинок. На місці пожежі виявили тіло 56-річного чоловіка.

Трагедія сталась 6 березня о 19:27, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Вогонь знищив перекриття, стіни, речі домашнього вжитку.

На виклик виїжджали працівники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі Управління ДСНС у Волинській області, місцева пожежна охорона смт Колки та с. Боровичі.

На гасіння пожежі подавали два спеціальних пожежних водяних ствола. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Причина пожежі – необережність під час куріння громадянина.

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Теги: пожежа, куріння, Боровичі
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