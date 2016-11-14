Через необережність під час куріння загинув 56-річний волинянин





Трагедія сталась 6 березня о 19:27, - пише У ДСНС України у Волинській області.



Вогонь знищив перекриття, стіни, речі домашнього вжитку.



На виклик виїжджали працівники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі Управління ДСНС у Волинській області, місцева пожежна охорона смт Колки та с. Боровичі.



На гасіння пожежі подавали два спеціальних пожежних водяних ствола. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.



Причина пожежі – необережність під час куріння громадянина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Боровичі Маневицького району горів дерев’яний житловий будинок. На місці пожежі виявили тіло 56-річного чоловіка.Трагедія сталась 6 березня о 19:27, - пише У ДСНС України у Волинській області.Вогонь знищив перекриття, стіни, речі домашнього вжитку.На виклик виїжджали працівники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі Управління ДСНС у Волинській області, місцева пожежна охорона смт Колки та с. Боровичі.На гасіння пожежі подавали два спеціальних пожежних водяних ствола. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.Причина пожежі – необережність під час куріння громадянина.

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