Повідомили, скільки волинян інфікувалися коронавірусом за минулу добу





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 33,

Луцький район – 4,

Горохівський район – 4,

м. Нововолинськ – 10,

Ковельський район – 5,

Ратнівський район – 2,

Камінь-Каширський район – 1,

Любешівський район – 3.



Усього станом на 9 березня в області зареєстрували 41 405 випадків.

Одужало – 37 659 осіб (за останню добу – 26). Летальні випадки – 657 (за останню добу - 0).



Методом ПЛР всього обстежили 166 300 осіб, за минулу добу обстежили 85 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 62 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 33,Луцький район – 4,Горохівський район – 4,м. Нововолинськ – 10,Ковельський район – 5,Ратнівський район – 2,Камінь-Каширський район – 1,Любешівський район – 3.Усього станом на 9 березня в області зареєстрували 41 405 випадків.Одужало – 37 659 осіб (за останню добу – 26). Летальні випадки – 657 (за останню добу - 0).Методом ПЛР всього обстежили 166 300 осіб, за минулу добу обстежили 85 осіб.

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