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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки волинян інфікувалися коронавірусом за минулу добу

Повідомили, скільки волинян інфікувалися коронавірусом за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 62 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 33,
Луцький район – 4,
Горохівський район – 4,
м. Нововолинськ – 10,
Ковельський район – 5,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3.

Усього станом на 9 березня в області зареєстрували 41 405 випадків.
Одужало – 37 659 осіб (за останню добу – 26). Летальні випадки – 657 (за останню добу - 0).

Методом ПЛР всього обстежили 166 300 осіб, за минулу добу обстежили 85 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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