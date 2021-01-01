Повідомили, скільки волинян інфікувалися коронавірусом за минулу добу
Сьогодні, 10:48
За минулу добу на Волині зареєстрували 62 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 33,
Луцький район – 4,
Горохівський район – 4,
м. Нововолинськ – 10,
Ковельський район – 5,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3.
Усього станом на 9 березня в області зареєстрували 41 405 випадків.
Одужало – 37 659 осіб (за останню добу – 26). Летальні випадки – 657 (за останню добу - 0).
Методом ПЛР всього обстежили 166 300 осіб, за минулу добу обстежили 85 осіб.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 33,
Луцький район – 4,
Горохівський район – 4,
м. Нововолинськ – 10,
Ковельський район – 5,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3.
Усього станом на 9 березня в області зареєстрували 41 405 випадків.
Одужало – 37 659 осіб (за останню добу – 26). Летальні випадки – 657 (за останню добу - 0).
Методом ПЛР всього обстежили 166 300 осіб, за минулу добу обстежили 85 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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