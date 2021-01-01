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Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру

Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру
Головна державна санітарна лікарка Волинської області Наталія Янко та персонал обласного лабораторного центру отримали щеплення від коронавірусу.

Про це йдеться на сайті Волинського ОЛЦ.

На Волині триває «перша хвиля» вакцинації проти COVID-19. Вчора, 8 березня щеплення від коронавірусу отримали лікарі, середній та молодший медичний персонал установи. Вакцинацію пройшла і головний державний санітарний лікар області Наталія Янко.

Вакцинацію проводила мобільна бригада у складі з 4 осіб, яка пройшла спеціальну підготовку. Щеплення робили вакциною виробництва AstraZeneca (Covishield).

Зазначають, що Волинська область отримала 14 200 доз цієї вакцини. Станом на 8 березня в області щеплення отримали вже 543 особи.

Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини. Другу дозу щеплені отримають через 28 днів.

Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру

Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру

Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру

Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру

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Теги: Волинь, вакцинація, коронавірус, Наталія Янко, лабораторний центр
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