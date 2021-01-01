Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру

Наталія Янко та персонал обласного лабораторного центру отримали щеплення від коронавірусу.



Про це



На Волині триває «перша хвиля» вакцинації проти COVID-19. Вчора, 8 березня щеплення від коронавірусу отримали лікарі, середній та молодший медичний персонал установи. Вакцинацію пройшла і головний державний санітарний лікар області Наталія Янко.



Вакцинацію проводила мобільна бригада у складі з 4 осіб, яка пройшла спеціальну підготовку. Щеплення робили вакциною виробництва AstraZeneca (Covishield).



Зазначають, що Волинська область



Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини. Другу дозу щеплені отримають через 28 днів.











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