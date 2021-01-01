У поліції розповіли подробиці аварії на Волині, у якій постраждали троє жінок. ФОТО





Нагадаємо, що



За кермом автомобіля Ford Fusion перебувала 39-річна жителька Нововолинська. Виконуючи маневр обгону, водійка, ймовірно не впоралася з керуванням, з’їхала у кювет та врізалась у дерево.



Внаслідок ДТП постраждала водійка та троє пасажирів транспортного засобу – 20-річна жителька Ковеля та 41-річна жителька цього ж району. Їх усіх госпіталізували.



Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Ковельському районі, де легковик врізався у дерево.Нагадаємо, що автопригода трапилася 8 березня ввечері на автодорозі поблизу села Білашів, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом автомобіля Ford Fusion перебувала 39-річна жителька Нововолинська. Виконуючи маневр обгону, водійка, ймовірно не впоралася з керуванням, з’їхала у кювет та врізалась у дерево.Внаслідок ДТП постраждала водійка та троє пасажирів транспортного засобу – 20-річна жителька Ковеля та 41-річна жителька цього ж району. Їх усіх госпіталізували.Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди.

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