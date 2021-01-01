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У поліції розповіли подробиці аварії на Волині, у якій постраждали троє жінок. ФОТО

У поліції розповіли подробиці аварії на Волині, у якій постраждали троє жінок. ФОТО
Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Ковельському районі, де легковик врізався у дерево.

Нагадаємо, що автопригода трапилася 8 березня ввечері на автодорозі поблизу села Білашів, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля Ford Fusion перебувала 39-річна жителька Нововолинська. Виконуючи маневр обгону, водійка, ймовірно не впоралася з керуванням, з’їхала у кювет та врізалась у дерево.

Внаслідок ДТП постраждала водійка та троє пасажирів транспортного засобу – 20-річна жителька Ковеля та 41-річна жителька цього ж району. Їх усіх госпіталізували.

Поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди.

У поліції розповіли подробиці аварії на Волині, у якій постраждали троє жінок. ФОТО
У поліції розповіли подробиці аварії на Волині, у якій постраждали троє жінок. ФОТО



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Теги: аварія, жінки, постраждалі, Ковельський район
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