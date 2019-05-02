У Луцьку під колесами потяга загинув чоловік





Трагедія трапилася учора по обіді на вулиці Ківерцівській, - пише сектор комунікації поліції Волинської області



Повідомлення до поліції надійшло від чергового по станції. Під вантажний потяг кинувся невідомий чоловік, він отримав травми та загинув.



На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що загиблий – 42-річний лучанин.



За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.



Головне фото – ілюстративне.

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