У Луцьку під колесами потяга загинув чоловік
Сьогодні, 11:07
Під потяг у Луцьку кинувся чоловік.
Трагедія трапилася учора по обіді на вулиці Ківерцівській, - пише сектор комунікації поліції Волинської області
Повідомлення до поліції надійшло від чергового по станції. Під вантажний потяг кинувся невідомий чоловік, він отримав травми та загинув.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що загиблий – 42-річний лучанин.
За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.
Головне фото – ілюстративне.
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Трагедія трапилася учора по обіді на вулиці Ківерцівській, - пише сектор комунікації поліції Волинської області
Повідомлення до поліції надійшло від чергового по станції. Під вантажний потяг кинувся невідомий чоловік, він отримав травми та загинув.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що загиблий – 42-річний лучанин.
За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку під колесами потяга загинув чоловік
Сьогодні, 11:07