На Волині хлопець викрав у фермера на полі кукурудзу

У Горохівському районі 18-річний хлопець скоїв крадіжку.Так, до поліції звернулися представники товариства з обмеженою відповідальність та повідомили, що на орендованому полі, неподалік села Марковичі, викрали 253 кілограми кукурудзи, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці по "гарячих слідах" встановили, що крадіжку скоїв 18-річний житель району. Викрадену кукурудзу вилучили та повернуть власникам. Зловмисник вивозив її з поля на автомобілі.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 51 тис. грн або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.