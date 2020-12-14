Поляку, який до смерті побив українця, дали 10 років тюрми





Як пoвідoмляє



Чоловіка засудили до 10 років ув'язнення. Саме такого покарання вимагала й прокуратура. В обґрунтуванні вироку вказано, що побиття громадянина України було брутальним. Вуличні камери зафіксували, як поляк фактично викинув жертву на вулицю з будинку й уже непритомного продовжував волочити його по землі.



Інцидент трапився в травні 2019 року в мікрорайоні Балути в Лодзі. Спочатку було застілля, яка переросло в побиття українця. Через 2 дні після цього той помер.



Вирок окружного суду в Лодзі ще може бути оскарженим. Захист обвинуваченого повідомив, що готуватиме апеляцію. На думку адвокатів, суд не взяв до уваги стан, в якому перебував на момент бійки громадянин України, а також те, що підсудний опікується малолітньою дитиною. Про самого поляка відомо, що раніше він вже був судимий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окружний суд в Лодзі (Польща) оголосив вирок у справі смертельного побиття українця, яке сталося в травні 2019 року.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на radiolodz.pl, суд визнав винним обвинуваченого громадянина Польщі в побитті зі смертельними наслідками.Чоловіка засудили до 10 років ув'язнення. Саме такого покарання вимагала й прокуратура. В обґрунтуванні вироку вказано, що побиття громадянина України було брутальним. Вуличні камери зафіксували, як поляк фактично викинув жертву на вулицю з будинку й уже непритомного продовжував волочити його по землі.Інцидент трапився в травні 2019 року в мікрорайоні Балути в Лодзі. Спочатку було застілля, яка переросло в побиття українця. Через 2 дні після цього той помер.Вирок окружного суду в Лодзі ще може бути оскарженим. Захист обвинуваченого повідомив, що готуватиме апеляцію. На думку адвокатів, суд не взяв до уваги стан, в якому перебував на момент бійки громадянин України, а також те, що підсудний опікується малолітньою дитиною. Про самого поляка відомо, що раніше він вже був судимий.

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