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На Волині розшукали неповнолітню, що пішла з дому 7 березня

На Волині розшукали неповнолітню, що пішла з дому 7 березня
На Волині поліцейські відшукали неповнолітню дівчину, що пішла з дому.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.

Вчора, 8 березня, до поліції звернулася мешканка селища Люблинець та повідомила, що не повернулася додому її неповнолітня дочка.
Жінка розповіла, що 15-річна дівчина ще 7 березня пішла з дому.

Поліцейські відшукали неповнолітню у місті Ковелі. Життю дитини нічого не загрожує.

З дівчиною провели бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому. Батьків притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов’язків щодо вихованя дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Теги: розшук, дівчина, Ковель
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