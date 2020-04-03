На Волині розшукали неповнолітню, що пішла з дому 7 березня

На Волині поліцейські відшукали неповнолітню дівчину, що пішла з дому.Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.Вчора, 8 березня, до поліції звернулася мешканка селища Люблинець та повідомила, що не повернулася додому її неповнолітня дочка.Жінка розповіла, що 15-річна дівчина ще 7 березня пішла з дому.Поліцейські відшукали неповнолітню у місті Ковелі. Життю дитини нічого не загрожує.З дівчиною провели бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому. Батьків притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов’язків щодо вихованя дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.