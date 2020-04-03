На Волині розшукали неповнолітню, що пішла з дому 7 березня
Сьогодні, 11:57
На Волині поліцейські відшукали неповнолітню дівчину, що пішла з дому.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.
Вчора, 8 березня, до поліції звернулася мешканка селища Люблинець та повідомила, що не повернулася додому її неповнолітня дочка.
Жінка розповіла, що 15-річна дівчина ще 7 березня пішла з дому.
Поліцейські відшукали неповнолітню у місті Ковелі. Життю дитини нічого не загрожує.
З дівчиною провели бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому. Батьків притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов’язків щодо вихованя дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.
Вчора, 8 березня, до поліції звернулася мешканка селища Люблинець та повідомила, що не повернулася додому її неповнолітня дочка.
Жінка розповіла, що 15-річна дівчина ще 7 березня пішла з дому.
Поліцейські відшукали неповнолітню у місті Ковелі. Життю дитини нічого не загрожує.
З дівчиною провели бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому. Батьків притягнуть до адміністративної відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов’язків щодо вихованя дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дорогий годинник і Mercedes за 1,8 мільйона: що нажила за рік сім’я заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 12:12
На Волині розшукали неповнолітню, що пішла з дому 7 березня
Сьогодні, 11:57
У громаді на Волині кладовище – майже заповнене
Сьогодні, 11:56
Поляку, який до смерті побив українця, дали 10 років тюрми
Сьогодні, 11:45