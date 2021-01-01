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У громаді на Волині кладовище – майже заповнене

У громаді на Волині кладовище – майже заповнене
Шукають нову земельну ділянку під цвинтар для Володимир-Волинської громади. Федорівське кладовище вже майже заповнене.

Тему пошуку ділянки під новий цвинатр піднімали минулого тижня під час оперативної наради у міського голови, повідомляє "Буг".

9-го березня під час брифінгу міський голова Ігор Пальонка відзначив, що розглядаються два можливих варіанти.

Для того, щоб обговорити можливість використання земель Мінооборони під таку ціль, Пальонка вже давно хоче добитися зустрічі з представниками міністерства. Так, для розміщення кладовища розглядається ділянка при повороті на Ворчин.

Є ще один варіант – на об’їзній з Устилуга на Ковель. Там можна виділити 10-12 гектарів землі. Спочатку потрібно визначити місце, а про облаштування території попіклуються згодом, розповів мер.

Також, зазначив Пальонка, у 2021 році заплановані роботи з облаштування нового паркану, який відмежує вулицю Незалежності від Лодомирського кладовища. На старому цвинтарі планують ще зрізати близько десятка старих дерев.

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Теги: Володимир, кладовще, нова ділянка
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