На трасі Київ-Ковель під час руху загорілось авто «Газель». ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
На трасі Київ-Ковель, неподалік села Ромейки, що у Вараському районі, під час руху загорівся автомобіль.
Як повідомляє речник ГУ ДСНС Рівненської області Дмитро Мельник, горів автомобіль «Газель», - пише Рівне вечірнє.
На місці події працювала місцева пожежна команда, вогонь уже загасили. Пожежа пошкодила моторний відсік автомобіля, саме авто вціліло. Жертв і постраждалих немає.
Ліквідовували вогонь п’ятеро рятувальників.
Відео пожежі опублікували у спільноті "rivne-1283" в Instagram.
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Як повідомляє речник ГУ ДСНС Рівненської області Дмитро Мельник, горів автомобіль «Газель», - пише Рівне вечірнє.
На місці події працювала місцева пожежна команда, вогонь уже загасили. Пожежа пошкодила моторний відсік автомобіля, саме авто вціліло. Жертв і постраждалих немає.
Ліквідовували вогонь п’ятеро рятувальників.
Відео пожежі опублікували у спільноті "rivne-1283" в Instagram.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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