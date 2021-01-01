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На трасі Київ-Ковель під час руху загорілось авто «Газель». ВІДЕО

На трасі Київ-Ковель під час руху загорілось авто «Газель». ВІДЕО
На трасі Київ-Ковель, неподалік села Ромейки, що у Вараському районі, під час руху загорівся автомобіль.

Як повідомляє речник ГУ ДСНС Рівненської області Дмитро Мельник, горів автомобіль «Газель», - пише Рівне вечірнє.

На місці події працювала місцева пожежна команда, вогонь уже загасили. Пожежа пошкодила моторний відсік автомобіля, саме авто вціліло. Жертв і постраждалих немає.

Ліквідовували вогонь п’ятеро рятувальників.

Відео пожежі опублікували у спільноті "rivne-1283" в Instagram.


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Теги: авто, рятувальники, пожежа
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