На трасі Київ-Ковель під час руху загорілось авто «Газель». ВІДЕО





Як повідомляє речник ГУ ДСНС Рівненської області Дмитро Мельник, горів автомобіль «Газель», - пише



На місці події працювала місцева пожежна команда, вогонь уже загасили. Пожежа пошкодила моторний відсік автомобіля, саме авто вціліло. Жертв і постраждалих немає.



Ліквідовували вогонь п’ятеро рятувальників.



Відео пожежі опублікували у спільноті "rivne-1283" в Instagram.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Ковель, неподалік села Ромейки, що у Вараському районі, під час руху загорівся автомобіль.Як повідомляє речник ГУ ДСНС Рівненської області Дмитро Мельник, горів автомобіль «Газель», - пише Рівне вечірнє. На місці події працювала місцева пожежна команда, вогонь уже загасили. Пожежа пошкодила моторний відсік автомобіля, саме авто вціліло. Жертв і постраждалих немає.Ліквідовували вогонь п’ятеро рятувальників.Відео пожежі опублікували у спільноті "rivne-1283" в Instagram.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію