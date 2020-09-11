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Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО

Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО
Чемпіонат України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове), який проходив у Луцьку 4-6 березня, увінчався здобуттям волинськими спортсменами 5 медалей.

На чемпіонаті змагалося 350 учасників з 20 областей України, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Волинські борці показали чудові результати. Зокрема, чемпіоном став Олександр Гордієнко у спортивному самбо у ваговій категорії 95+ кг.

Бронзові медалі здобули:

-Аліна Пащук у бойовому самбо серед жінок у ваговій категорії 50 кг.
- Олексій Бондаренко у бойовому самбо у ваговій категорії 64 кг. Тренери Зінчук Андрій та Василенко Дмитро.
- Максим Бухалюк у бойовому самбо у ваговій категорії 71 кг. Тренують спортсмена Зінчук Андрій та Василенко Дмитро.
- Роман Горошкевич у бойовому самбо у ваговій категорії 98+ кг. Тренер Бондарєв Анатолій.

Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО
Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО
Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО
Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО
Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО
Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО

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Теги: самбо, боротьба, спорт, Волинь, чемпіонат
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