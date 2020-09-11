Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Чемпіонат України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове), який проходив у Луцьку 4-6 березня, увінчався здобуттям волинськими спортсменами 5 медалей.
На чемпіонаті змагалося 350 учасників з 20 областей України, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Волинські борці показали чудові результати. Зокрема, чемпіоном став Олександр Гордієнко у спортивному самбо у ваговій категорії 95+ кг.
Бронзові медалі здобули:
-Аліна Пащук у бойовому самбо серед жінок у ваговій категорії 50 кг.
- Олексій Бондаренко у бойовому самбо у ваговій категорії 64 кг. Тренери Зінчук Андрій та Василенко Дмитро.
- Максим Бухалюк у бойовому самбо у ваговій категорії 71 кг. Тренують спортсмена Зінчук Андрій та Василенко Дмитро.
- Роман Горошкевич у бойовому самбо у ваговій категорії 98+ кг. Тренер Бондарєв Анатолій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На чемпіонаті змагалося 350 учасників з 20 областей України, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Волинські борці показали чудові результати. Зокрема, чемпіоном став Олександр Гордієнко у спортивному самбо у ваговій категорії 95+ кг.
Бронзові медалі здобули:
-Аліна Пащук у бойовому самбо серед жінок у ваговій категорії 50 кг.
- Олексій Бондаренко у бойовому самбо у ваговій категорії 64 кг. Тренери Зінчук Андрій та Василенко Дмитро.
- Максим Бухалюк у бойовому самбо у ваговій категорії 71 кг. Тренують спортсмена Зінчук Андрій та Василенко Дмитро.
- Роман Горошкевич у бойовому самбо у ваговій категорії 98+ кг. Тренер Бондарєв Анатолій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла дерев’яна будівля
Сьогодні, 12:56
Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Дорогий годинник і Mercedes за 1,8 мільйона: що нажила за рік сім’я заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 12:12
На Волині розшукали неповнолітню, що пішла з дому 7 березня
Сьогодні, 11:57