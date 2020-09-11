Волинські спортсмени здобули 5 медалей на чемпіонаті України з боротьби самбо. ФОТО





На чемпіонаті змагалося 350 учасників з 20 областей України, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Волинські борці показали чудові результати. Зокрема, чемпіоном став Олександр Гордієнко у спортивному самбо у ваговій категорії 95+ кг.



Бронзові медалі здобули:



-Аліна Пащук у бойовому самбо серед жінок у ваговій категорії 50 кг.

- Олексій Бондаренко у бойовому самбо у ваговій категорії 64 кг. Тренери Зінчук Андрій та Василенко Дмитро.

- Максим Бухалюк у бойовому самбо у ваговій категорії 71 кг. Тренують спортсмена Зінчук Андрій та Василенко Дмитро.

- Роман Горошкевич у бойовому самбо у ваговій категорії 98+ кг. Тренер Бондарєв Анатолій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чемпіонат України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивне та бойове), який проходив у Луцьку 4-6 березня, увінчався здобуттям волинськими спортсменами 5 медалей.На чемпіонаті змагалося 350 учасників з 20 областей України, - інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Волинські борці показали чудові результати. Зокрема, чемпіоном ставу спортивному самбо у ваговій категорії 95+ кг.Бронзові медалі здобули:у бойовому самбо серед жінок у ваговій категорії 50 кг.у бойовому самбо у ваговій категорії 64 кг. Тренери Зінчук Андрій та Василенко Дмитро.у бойовому самбо у ваговій категорії 71 кг. Тренують спортсмена Зінчук Андрій та Василенко Дмитро.- Роман Горошкевич у бойовому самбо у ваговій категорії 98+ кг. Тренер Бондарєв Анатолій.

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