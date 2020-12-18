На Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла дерев’яна будівля
Сьогодні, 12:56
На Волині за минулу добу трапилось декілька пожеж.
Так, 8 березня о 21:16 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської споруди на вулиці Куліша в Нововолинську, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Пожежу локалізували о 21:35, о 21:41 ліквідували. На гасіння пожежі подавали один спеціальний пожежний водяний ствол.
Ймовірна причина пожежі – пустощі дітей з вогнем.
Також 8 березня о 22:20 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в дерев’яній господарській будівлі в селі Гута Лісівська Маневицького району.
За викликом прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогнеборці місцевих пожежних команд с. Старий Чорторийськ та с. Костюхнівка Маневицького району, о 01:48 – ліквідували пожежу.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Так, 8 березня о 21:16 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської споруди на вулиці Куліша в Нововолинську, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Пожежу локалізували о 21:35, о 21:41 ліквідували. На гасіння пожежі подавали один спеціальний пожежний водяний ствол.
Ймовірна причина пожежі – пустощі дітей з вогнем.
Також 8 березня о 22:20 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в дерев’яній господарській будівлі в селі Гута Лісівська Маневицького району.
За викликом прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогнеборці місцевих пожежних команд с. Старий Чорторийськ та с. Костюхнівка Маневицького району, о 01:48 – ліквідували пожежу.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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