На Волині через дитячі пустощі з вогнем горіла дерев’яна будівля

На Волині за минулу добу трапилось декілька пожеж.Так, 8 березня о 21:16 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської споруди на вулиці Куліша в Нововолинську, - пише У ДСНС України у Волинській області.Пожежу локалізували о 21:35, о 21:41 ліквідували. На гасіння пожежі подавали один спеціальний пожежний водяний ствол.Ймовірна причина пожежі – пустощі дітей з вогнем.Також 8 березня о 22:20 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в дерев’яній господарській будівлі в селі Гута Лісівська Маневицького району.За викликом прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогнеборці місцевих пожежних команд с. Старий Чорторийськ та с. Костюхнівка Маневицького району, о 01:48 – ліквідували пожежу.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.