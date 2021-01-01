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На Волині п'яна 18-річна дівчина за кермом авто спричинила ДТП

На Волині п'яна 18-річна дівчина за кермом авто спричинила ДТП
18-річна кермувальниця здійснила дорожньо-транспортну аварію у Ковелі на вулиці Незалежності.

Аварія сталася сьогодні, 9 березня, вранці, повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Патрульні встановили, що 18-річна дівчина, керуючи транспортним засобом Citroen C4, не врахувала дорожньої обстановки, не вибрала безпечної швидкості та здійснила наїзд на металеву опору.

Окрім цього, остання не мала права керування транспортним засобом тому, що не отримувала посвідчення водія відповідної категорії.

Під час спілкування поліцейські виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з порожнини рота; порушення координації рухів; порушення мови.

На щастя, в автопригоді травмованих не було.

"Водійці" запропонували пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, остання виявила бажання пройти огляд на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я, де висновок лікаря показав — 1,36 проміле.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння), ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Адміністративні протоколи будуть передані до суду для прийняття рішення.

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Теги: Ковель, аварія, дівчина, п'яна
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