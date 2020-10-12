У центрі Луцька поцупили кликуна
Сьогодні, 13:20
У центрі Луцька невідомі поцупили скульптуру кликуна.
Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у фейсбуці.
Інформують, що зникла скульптура, яку встановили на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.
"Якщо хтось шось бачив, будь ласка, повідомте в управління туризму або ж телефонуйте 102", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що це вже не перший випадок крадіжки. Раніше скульптури цупили з Театрального майдану, Братського мосту. Кликуна, що на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської також уже раніше викрадали. Після ремонту його повернули на головну пішохідну вулицю міста.
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Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у фейсбуці.
Інформують, що зникла скульптура, яку встановили на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.
"Якщо хтось шось бачив, будь ласка, повідомте в управління туризму або ж телефонуйте 102", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що це вже не перший випадок крадіжки. Раніше скульптури цупили з Театрального майдану, Братського мосту. Кликуна, що на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської також уже раніше викрадали. Після ремонту його повернули на головну пішохідну вулицю міста.
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