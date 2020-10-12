У центрі Луцька поцупили кликуна





Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у фейсбуці.



Інформують, що зникла скульптура, яку встановили на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.



"Якщо хтось шось бачив, будь ласка, повідомте в управління туризму або ж телефонуйте 102", - йдеться у повідомленні.



Зауважимо, що це вже не перший випадок крадіжки. Раніше скульптури цупили з Театрального майдану, Братського мосту. Кликуна, що на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської також



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька невідомі поцупили скульптуру кликуна.Про це повідомляє управління туризму та промоції міста Луцької міської ради у фейсбуці.Інформують, що зникла скульптура, яку встановили на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2."Якщо хтось шось бачив, будь ласка, повідомте в управління туризму або ж телефонуйте 102", - йдеться у повідомленні.Зауважимо, що це вже не перший випадок крадіжки. Раніше скульптури цупили з Театрального майдану, Братського мосту. Кликуна, що на перехресті вулиць Лесі Українки-Сенаторки Левчанівської також уже раніше викрадали . Після ремонту його повернули на головну пішохідну вулицю міста

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію