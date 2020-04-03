Синоптик розповіла, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління

У середу, 10 березня, значна частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому суттєві опади не очікують.Про це повідомила синоптикна своїй сторінці у фейсбуці.За словами синоптика, найближча ніч – холодна, -5-10 градусів, на північному сході та Півночі місцями -10-15 градусів. Вітер буде з північного сходу, помірний.10 березня вдень передбачають від -3 до +3 градусів, на Закарпатті до +6 градусів. У Києві буде сухо та холодно, вночі -5-8 градусів, вдень 0-2 градуси морозу.Наталка Діденко зауважує, що потепління, разом з опадами, прийде в Україну в кінці тижня.