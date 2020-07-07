На Волині засудили організаторів наркобізнесу
Сьогодні, 14:28
За наполегливої позиції прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури 39-річний волинянин та 35-річний житель міста Стрий Львівської області відбуватимуть покарання за вчинення наркозлочинів під час перебування в місцях позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Ще восени 2013 року двоє ув’язнених Городищенської виправної колонії, залучивши чотирьох волинян та двох мешканців Львівщини з "волі", зорганізували виробництво у нарколабораторії й збут на Волині амфетаміну.
Правоохоронці задокументували факти збуту ними майже 1,7 кг психотропів.
Кошти, здобуті від злочинного промислу, члени групи розміщували у банках та використовували для розвитку наркобізнесу.
Спільники організаторів наразі засуджені за вчинення цих злочинів.
Організаторів же суд визнав винними у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах, передачі їх в місця позбавлення волі, в утриманні місць для незаконного виготовлення психотропів, незаконному придбанні й зберіганні обладнання для їх виготовлення, незаконному придбанні, зберіганні й використанні прекурсорів, розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у банках та використанні їх задля продовження незаконного обігу психотропних речовин (ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч.3 ст. 311, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 306 КК України).
Обом обвинуваченим призначено покарання у виді позбавлення волі: молодшому – на 12 років, 5 місяців та 20 днів, старшому – на 9 років, 2 місяців та 10 днів із конфіскацією усього належного їм майна.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Ще восени 2013 року двоє ув’язнених Городищенської виправної колонії, залучивши чотирьох волинян та двох мешканців Львівщини з "волі", зорганізували виробництво у нарколабораторії й збут на Волині амфетаміну.
Правоохоронці задокументували факти збуту ними майже 1,7 кг психотропів.
Кошти, здобуті від злочинного промислу, члени групи розміщували у банках та використовували для розвитку наркобізнесу.
Спільники організаторів наразі засуджені за вчинення цих злочинів.
Організаторів же суд визнав винними у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах, передачі їх в місця позбавлення волі, в утриманні місць для незаконного виготовлення психотропів, незаконному придбанні й зберіганні обладнання для їх виготовлення, незаконному придбанні, зберіганні й використанні прекурсорів, розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у банках та використанні їх задля продовження незаконного обігу психотропних речовин (ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 317, ч. 3 ст. 313, ч.3 ст. 311, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 306 КК України).
Обом обвинуваченим призначено покарання у виді позбавлення волі: молодшому – на 12 років, 5 місяців та 20 днів, старшому – на 9 років, 2 місяців та 10 днів із конфіскацією усього належного їм майна.
Фото - ілюстративне
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