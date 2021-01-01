Застовування ланцюгових строп у будівництві: що варто знати*

переміщення особливо важких та негабаритних вантажів можна за допомогою



Пристосування відноситься до типу універсальних, поєднує в собі кращі якості тросових та текстильних канатів і завдяки цьому має широке застосування на виробництві, комунальному господарстві та в будівництві цивільних промислових об'єктів. Такий вид підйомних пристроїв незамінний при виконанні робіт в металургійній, машинобудівній, енергетичній та паливній галузях, а також у хімічній промисловості та в суднобудуванні.



Ланцюгові стропи: характеристики, переваги та недоліки



Ланцюговістропи мають виглядсталевих круглоланкових ланцюгів 4-12 класу якості. Залежно від типу вироби можуть мати додаткові елементи — гаки, кільця, скоби та захват, а також кінцеві обмежувачі.



Усі ланцюговістропи можна класифікувати за ознаками:



- вантажності;

- діаметру;

- довжини;

- типу захвату вантажу.



Вантажність може варіюватися від 1 до 67 тонн, довжина виробів досягати 20 м (при необхідності пристосування можуть бути виготовлені за індивідуальними розмірами замовника). Діаметр ланки сталевих ланцюгових стропів коливається в діапазоні від 7 до 32 мм.



За типом захоплення вантажу все пристосування поділяють на 2 категорії. До першої відносять стропи гілкові, а до другої — кільцеві вироби. Гілкові мають одну або кілька гілок, верхня частина яких оснащується овальною ланкою, а нижня — має вантажозахватні елементи (скоби, гаки тощо), якими кріплять вантаж. Кільцеві ланцюги виготовлені таким чином, щоб в ході робіт на з'єднувальній ланці можна було утворити замкнуте кільце.



Основними перевагами використання ланцюгових стропів вважають:



- гнучкість і рухливість;

- жорсткість;

- довговічність;

- ремонтопридатність.



Крім того, до переваг цього виду виробів для переміщення вантажів відносять стійкість до високих і низьких температур, хімічних речовин і вогнестійкість. До плюсів ланцюгових стропів зараховують зручність зберігання та простоту підготовки до роботи. При використанні пристроїв згідно з експлуатаційними вимогами вироби можуть експлуатуватися не менше двох років з моменту виробництва і не менше 18 місяців з початку експлуатації.



Серед недоліків використання ланцюгових стропів фахівці відзначають велику власну вагу та високу вартість.



Ланцюгові стропи в будівництві



Ланцюговістропи в цивільному та промисловому будівництві застосовуються поряд з тросовими сталевими канатами. Вироби використовуються для переміщення вантажів різного типу. Вибір типу ґрунтується на величині ланок і вантажності виробу. Так:



- Одногілкові (1СЦ) стропи застосовуються для переміщення некрихких вантажів невеликої маси та габаритів (металевих листів, бетонних блоків з кільцем для прикріплення гака). Нерідко такі вироби комплектуються захопленнями.

- Двогілкові (2СЦ) і тригілкові (3СЦ) вироби незамінні при виконанні робіт по переміщенню та транспортуванню габаритних вантажів прямокутної та трикутної форм. Основними параметрами в підборі ланцюгів є вага і наявність петель, що дозволяють рівномірно закріпити плити, перемички та балки.

- Чотиригілкові (4СЦ) використовують при підйомі або спуску великих та негабаритних вантажів, а також плит з асиметричними обрисами.

- Кільцевий універсальний строп (замкнутий в кільце) надає користувачам можливість переміщувати на різні відстані труби, колоди, крокви та негабаритні залізобетонні вироби, а також використовується замість тросових кріплень на додаток до основного кріплення.

- Гілка ланцюгова (ГЦ) зазвичай застосовється як запасний елемент для ремонту ланцюгових стропів.



При проведенні будівельних робіт застосовують ланцюги 3-го, 5-го, 8-го, 10-го, 12-го класів міцності з граничною вантажністю однієї гілки не більше 100, 300, 800 кг, 1,2 і 3,15 т відповідно.



Основною вимогою до ланцюгових стропів, які застосовуються в будівельній галузі, є наявність сертифікатів якості та відповідність маркування. Гарантувати якість виробів можуть виробники, що випускають ланцюги відповідно до вимог ДСТУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спростити роботи зособливо важких та негабаритнихможна за допомогою ланцюгових стропів відноситься до типу універсальних, поєднує в собі кращі якостіта текстильних канатів і завдяки цьому має широке застосування на виробництві, комунальному господарстві та в будівництві цивільних промислових об'єктів. Такийпідйомних пристроїв незамінний при виконаннів металургійній, машинобудівній, енергетичній та паливній галузях, а також у хімічній промисловості та в суднобудуванні.маютькруглоланкових4-12 класу якості. Залежно від типу вироби можуть мати додаткові елементи —кільця, скоби та захват, а також кінцеві обмежувачі.Усіможна класифікувати за ознаками:- вантажності;- діаметру;- довжини;- типу захвату вантажу.Вантажність може варіюватися від 1 до 67 тонн, довжина виробів досягати 20 м (при необхідності пристосування можуть бути виготовлені за індивідуальними розмірами замовника). Діаметрколивається в діапазоні від 7 до 32 мм.За типом захопленнявсеподіляють на 2 категорії. До першої відносятьгілкові, а до другої — кільцеві вироби. Гілкові мають одну або кілька гілок, верхня частина яких оснащується овальною ланкоюа нижня — має вантажозахватні елементи (скоби,тощо), якими кріплятьКільцеві ланцюги виготовлені таким чином, щоб в ходіна з'єднувальнійможна було утворити замкнуте кільце.Основними перевагами використаннявважають:- гнучкість і рухливість;- жорсткість;- довговічність;- ремонтопридатність.Крім того, до переваг цьоговиробів длявідносять стійкість до високих і низьких температур, хімічних речовин і вогнестійкість. До плюсівзараховують зручність зберігання та простоту підготовки доПри використаннізгідно з експлуатаційними вимогами вироби можуть експлуатуватися не менше двох років з моменту виробництва і не менше 18 місяців з початку експлуатації.Серед недоліків використанняфахівці відзначають велику власну вагу та високу вартість.в цивільному та промисловому будівництві застосовуються поряд зканатами. Вироби використовуються длярізного типу. Вибір типу ґрунтується на величиніі вантажності виробу. Так:- Одногілкові (1СЦ)застосовуються длянекрихкихневеликої маси та габаритів (металевих листів, бетонних блоків з кільцем для прикріплення гака). Нерідко такі вироби комплектуються захопленнями.- Двогілкові (2СЦ) і тригілкові (3СЦ) вироби незамінні при виконанніпота транспортуванню габаритнихпрямокутної та трикутної форм. Основними параметрами в підборіє вага і наявність петель, що дозволяють рівномірно закріпити плити, перемички та балки.- Чотиригілкові (4СЦ) використовують при підйомі або спуску великих та негабаритниха також плит з асиметричними обрисами.- Кільцевий універсальний(замкнутий в кільце) надає користувачам можливість переміщувати на різні відстані труби, колоди, крокви та негабаритні залізобетонні вироби, а також використовується замістькріплень на додаток до основного кріплення.- Гілка(ГЦ) зазвичай застосовється як запасний елемент для ремонтуПри проведеннізастосовують3-го, 5-го, 8-го, 10-го, 12-го класів міцності з граничною вантажністю однієї гілки не більше 100, 300, 800 кг, 1,2 і 3,15 т відповідно.Основною вимогою доякі застосовуються вгалузі, є наявність сертифікатів якості та відповідність маркування. Гарантувати якість виробів можуть виробники, що випускаютьвідповідно до вимог ДСТУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію