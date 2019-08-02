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Волинські рятувальники здобули перемогу у змаганнях з гирьового спорту

Волинські рятувальники здобули перемогу у змаганнях з гирьового спорту
Збірна команда рятувальників Управління ДСНС у Волинській області здобула перемогу у змаганнях з гирьового спорту серед підрозділів силових структур, що відбувся нещодавно у спорткомплексі ФСТ «Динамо» під егідою товариства.

У змаганнях брали участь 8 команд, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.

До складу збірної команди входили: Ігор Зимонін, пожежний-рятувальник 2-ї ДПРЧ м.Луцька, молодший сержант служби цивільного захисту, Роман Наумчук, лейтенант служби цивільного захисту, Олександр Кузьмін, пожежний-рятувальник 1-ї ДПРЧ м.Луцька, старший сержант служби цивільного захисту, Руслан Романюк, заступник начальника 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, капітан служби цивільного захисту, Вадим Сокол, начальник відділення 22-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби, майор служби цивільного захисту.

Рятувальники здобули перемоги у своїх вагових категоріях та загалом вибороли перше загальнокомандне місце. ІІ місце здобула команда ГУ Національної поліції області, ІІІ місце – Управління СБУ області.

Волинські рятувальники здобули перемогу у змаганнях з гирьового спорту
Волинські рятувальники здобули перемогу у змаганнях з гирьового спорту
Волинські рятувальники здобули перемогу у змаганнях з гирьового спорту

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Теги: команда, Волинь, спорт, рятувальники
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