Волинські рятувальники здобули перемогу у змаганнях з гирьового спорту





У змаганнях брали участь 8 команд, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.



До складу збірної команди входили: Ігор Зимонін, пожежний-рятувальник 2-ї ДПРЧ м.Луцька, молодший сержант служби цивільного захисту, Роман Наумчук, лейтенант служби цивільного захисту, Олександр Кузьмін, пожежний-рятувальник 1-ї ДПРЧ м.Луцька, старший сержант служби цивільного захисту, Руслан Романюк, заступник начальника 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, капітан служби цивільного захисту, Вадим Сокол, начальник відділення 22-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби, майор служби цивільного захисту.



Рятувальники здобули перемоги у своїх вагових категоріях та загалом вибороли перше загальнокомандне місце. ІІ місце здобула команда ГУ Національної поліції області, ІІІ місце – Управління СБУ області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна команда рятувальників Управління ДСНС у Волинській області здобула перемогу у змаганнях з гирьового спорту серед підрозділів силових структур, що відбувся нещодавно у спорткомплексі ФСТ «Динамо» під егідою товариства.У змаганнях брали участь 8 команд, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.До складу збірної команди входили:, пожежний-рятувальник 2-ї ДПРЧ м.Луцька, молодший сержант служби цивільного захисту,, лейтенант служби цивільного захисту,, пожежний-рятувальник 1-ї ДПРЧ м.Луцька, старший сержант служби цивільного захисту,, заступник начальника 13-ї ДПРЧ смт Маневичі, капітан служби цивільного захисту,, начальник відділення 22-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби, майор служби цивільного захисту.Рятувальники здобули перемоги у своїх вагових категоріях та загалом вибороли перше загальнокомандне місце. ІІ місце здобула команда ГУ Національної поліції області, ІІІ місце – Управління СБУ області.

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