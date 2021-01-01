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Луцька райрада активно впроваджує проєкт «Соціальне житло» та підтримує бізнес-ідеї молоді

Луцька райрада активно впроваджує проєкт «Соціальне житло» та підтримує бізнес-ідеї молоді
До 1 липня районні ради зобов’язані передати комунальні установи, які потребують державного фінансування, на баланси територіальних громад. Луцька районна рада - на завершальному етапі передачі майна.

Про це в ефірі телеканалу «Аверс» розповіли голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та його радник Юрій Ройко, йдеться на сайті установи.

«Наступний етап районотворення - закон зобов’язує нас передати комунальне майно на рівень територіальних громад, які входять до новоствореного району. І тут ніби не повинно виникати ніяких проблем. Ми успішно провели передачу майна, яке вимагає бюджетного утримання, тобто фінансування з державного бюджету. Це комунальне майно установ галузі освіти, медицини, а решту майна, яке є у власності районних рад, треба дивитися, провести інвентаризацію, за потреби – аудит. Тому ми частину майна віддали на баланс комунального підприємства районної ради «Райтеплобуд», яке буде заробляти кошти і наповнювати бюджет. Частину майна ми вирішили перевести у житловий фонд під соціальне житло», - розповів Юрій Ройко.

Детальніше про соціальні програми Луцької районної ради розповів Олександр Омельчук.

«Адміністративні приміщення, які є по всьому Луцькому районі, ми передали на баланс КП «Райтеплобуд». Крім того, ми передали ще ряд котелень. «Райтеплобуд» буде надавати послуги опалення тих чи інших освітніх, медичних закладів. Ми будемо дивитися з депутатським корпусом за цим підприємством, щоб воно і наповнювало бюджет, і щоб була співпраця з територіальними громадами.

На балансі Луцької районної ради залишилося ряд приміщень, які збереглися, тому ми вирішили запустити проєкт «Соціальне житло». У приміщенні ми робимо ремонт, передаємо його в територіальну громаду, виготовляємо документи для переведення його в житловий фонд і безкоштовно заселяємо туди медичних, освітніх працівників, щоб не виїжджали люди закордон. Ми надамо соціальне житло людям, аби фахівці залишалися в нас», - наголосив голова райради.

Олександр Омельчук закликав керівників територіальних громад не чекати, поки приміщення зруйнуються, а вивчити ситуацію і безкоштовно передати їх під житло для вчителів, лікарів.

«Крім того, у нас для молоді є пропозиція. В громадах є багато шкіл, які припинили свою діяльність і стоять пусткою. Ми вирішили молодь залучати: надавати приміщення безкоштовно під ведення бізнесу. Це і для громад вигідно, бо ПДФО буде надходити в громаду, і люди перестануть виїжджати із сіл.

Закликаю інші територіальні громади надати пустуючі приміщення для молоді, для бізнесу», - сказав він.


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Теги: Луцька райрада, соціальне житло, Олександр Омельчук, Юрій Ройко
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