Лучани вшанували пам'ять Тараса Шевченка

Тараса Шевченка.



Традиційно цього дня вшановують Великого Кобзаря й у Луцьку, - йдеться на сайті Луцькради.



Поблизу його пам’ятника на проспекті Волі збирались представники влади, науковці, студенти та поціновувачі творчості поета, аби зачитати його поезію та покласти квіти до підніжжя.



Сьогодні, 9 березня, участь у Шевченкових заходах взяла заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.





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