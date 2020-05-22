Лучани вшанували пам'ять Тараса Шевченка
Сьогодні, 15:09
Щороку, 9 березня, в Україні відзначають день народження Тараса Шевченка.
Традиційно цього дня вшановують Великого Кобзаря й у Луцьку, - йдеться на сайті Луцькради.
Поблизу його пам’ятника на проспекті Волі збирались представники влади, науковці, студенти та поціновувачі творчості поета, аби зачитати його поезію та покласти квіти до підніжжя.
Сьогодні, 9 березня, участь у Шевченкових заходах взяла заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
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Традиційно цього дня вшановують Великого Кобзаря й у Луцьку, - йдеться на сайті Луцькради.
Поблизу його пам’ятника на проспекті Волі збирались представники влади, науковці, студенти та поціновувачі творчості поета, аби зачитати його поезію та покласти квіти до підніжжя.
Сьогодні, 9 березня, участь у Шевченкових заходах взяла заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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