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Лучани вшанували пам'ять Тараса Шевченка

Лучани вшанували пам'ять Тараса Шевченка
Щороку, 9 березня, в Україні відзначають день народження Тараса Шевченка.

Традиційно цього дня вшановують Великого Кобзаря й у Луцьку, - йдеться на сайті Луцькради.

Поблизу його пам’ятника на проспекті Волі збирались представники влади, науковці, студенти та поціновувачі творчості поета, аби зачитати його поезію та покласти квіти до підніжжя.

Сьогодні, 9 березня, участь у Шевченкових заходах взяла заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.

Лучани вшанували пам'ять Тараса Шевченка
Лучани вшанували пам'ять Тараса Шевченка
Лучани вшанували пам'ять Тараса Шевченка
Лучани вшанували пам'ять Тараса Шевченка
Лучани вшанували пам'ять Тараса Шевченка

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Теги: Тарас Шевченко, вшанування, Луцьк
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