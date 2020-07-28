У місті на Волині для жінок-двірників влаштували свято з подарунками. ФОТО





Вони вирішили до свята подарувати трьом жінкам, які старанно прибирають місто, похід у салон краси. Задумане вдалося втілити в життя завдяки допомозі багатьох людей, - пише



Жінкам у святковий день майстри зробили зачіски, макіяж, манікюр, жінки одягнули сукні, подарували їм букети квітів. Організували для жінок і професійну фотосесію.



Як розповідають Любов та Ганна, цей соціальний проєкт, який зветься «Велике серце», створений для того, щоб люди з добрим і щирим серцем об’єдналися задля хорошої справи.



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“На вулиці перші весняні дні, а ще зовсім недавно лютувала зима, яка засипала вулиці нашого міста снігом. У дні негоди самовіддано й завзято працювали двірники. Думаю, що не один перехожий зі співчуттям дивився, яка це нелегка та невдячна справа. Часто навіть, бачачи жінку на такій роботі, ви говорили «це не жіноча справа».



Тому ми – Анна Мєдвєдєва та Любов Саць вирішили порадувати для сміливих жінок, чиїми руками місто щодня стає чистим і красивим, зробивши хоч один їхній робочий день не схожий на інші”, – розповідають організаторки соціальної акції.



Запросили у проект трьох старанних жінок-двірників КП «Полігон» Людмилу Зоріну, Тетяну Сокол та Валентину Прохорову.



Окрім дня краси, дівчатам вручили цінні подарунки.



“Нам дуже приємно було бачити посмішки на їхніх обличчях. Разом з ними ми отримали величезне задоволення та поринули у світ щасливих мрій. Саме так, спільними зусиллями можна творити добрі справи. Хочемо вам сказати, що не має «жіночої» та «нежіночої» роботи – є повага до людей, які її виконують. Захоплюємось і гордимося тим, що в нашому місті так багато людей з Великим, добрим і щирим серцем”, – розповіли організаторки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ганна Мєдвєдєва та Любов Саць з Володимира-Волинського створили чарівне свято 8-го Березня для працівниць комунального підприємства.Вони вирішили до свята подарувати трьом жінкам, які старанно прибирають місто, похід у салон краси. Задумане вдалося втілити в життя завдяки допомозі багатьох людей, - пише Буг. Жінкам у святковий день майстри зробили зачіски, макіяж, манікюр, жінки одягнули сукні, подарували їм букети квітів. Організували для жінок і професійну фотосесію.Як розповідають Любов та Ганна, цей соціальний проєкт, який зветься «Велике серце», створений для того, щоб люди з добрим і щирим серцем об’єдналися задля хорошої справи.“На вулиці перші весняні дні, а ще зовсім недавно лютувала зима, яка засипала вулиці нашого міста снігом. У дні негоди самовіддано й завзято працювали двірники. Думаю, що не один перехожий зі співчуттям дивився, яка це нелегка та невдячна справа. Часто навіть, бачачи жінку на такій роботі, ви говорили «це не жіноча справа».Тому ми – Анна Мєдвєдєва та Любов Саць вирішили порадувати для сміливих жінок, чиїми руками місто щодня стає чистим і красивим, зробивши хоч один їхній робочий день не схожий на інші”, – розповідають організаторки соціальної акції.Запросили у проект трьох старанних жінок-двірників КП «Полігон»таОкрім дня краси, дівчатам вручили цінні подарунки.“Нам дуже приємно було бачити посмішки на їхніх обличчях. Разом з ними ми отримали величезне задоволення та поринули у світ щасливих мрій. Саме так, спільними зусиллями можна творити добрі справи. Хочемо вам сказати, що не має «жіночої» та «нежіночої» роботи – є повага до людей, які її виконують. Захоплюємось і гордимося тим, що в нашому місті так багато людей з Великим, добрим і щирим серцем”, – розповіли організаторки.

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