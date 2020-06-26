На Рівненщині теща розшукала і врятувала зятя, який поблизу лісу впав у глибокий колодязь





Випадок стався ще наприкінці лютого, однак теща тільки зараз розповіла журналістам, як разом із сином врятували життя, - пише



Інцидент трапився у селі Остріїв Дубенського району. 44-річний місцевий житель пішов до лісу, аби нарізати там дров, а дорогою не помітив старий закинутий колодязь під снігом та впав у нього. Мобільний зв'язок звідти не тягнув.



"Ми цілу ніч молилися, а вранці по слідах разом з сином знайшли зятя. Він переночував у колодязі – танцював там, руками махав, щоб не замерзнути. То ще й шнурка не вистачило, щоб його дістати, то доточували упряж з коней", – зазначила теща Лариса Карпівна.



Брудного чоловіка кіньми доставили до села, де його чекала "швидка". Пізніше він пройшов медичне обстеження, у нього діагностували дві тріщини у хребті.



Староста села Микола Рудюк зазначив, що про закинуті колодязі знає. Але їх роблять небезпечними недобросовісні місцеві жителі, – каже чоловік.



"З тих криниць познімали верхні бетонні круги. От вони і обвалюються і їх не видно через це. Деякі криниці мають власників, тому сільська рада їм нічого зробити не може", – розповів староста.



Також він додав, що коли стане тепліше, то колодязі, які перейшли у спадок сільській раді, засиплють, аби подібних випадків не траплялося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині чоловік потрапив до 50-метрового колодязя поблизу лісу. Самотужки вибратися чоловік не міг.Випадок стався ще наприкінці лютого, однак теща тільки зараз розповіла журналістам, як разом із сином врятували життя, - пише Суспільне. Інцидент трапився у селі Остріїв Дубенського району. 44-річний місцевий житель пішов до лісу, аби нарізати там дров, а дорогою не помітив старий закинутий колодязь під снігом та впав у нього. Мобільний зв'язок звідти не тягнув."Ми цілу ніч молилися, а вранці по слідах разом з сином знайшли зятя. Він переночував у колодязі – танцював там, руками махав, щоб не замерзнути. То ще й шнурка не вистачило, щоб його дістати, то доточували упряж з коней", – зазначила теща Лариса Карпівна.Брудного чоловіка кіньми доставили до села, де його чекала "швидка". Пізніше він пройшов медичне обстеження, у нього діагностували дві тріщини у хребті.Староста селазазначив, що про закинуті колодязі знає. Але їх роблять небезпечними недобросовісні місцеві жителі, – каже чоловік."З тих криниць познімали верхні бетонні круги. От вони і обвалюються і їх не видно через це. Деякі криниці мають власників, тому сільська рада їм нічого зробити не може", – розповів староста.Також він додав, що коли стане тепліше, то колодязі, які перейшли у спадок сільській раді, засиплють, аби подібних випадків не траплялося.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію