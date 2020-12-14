Шахрай видурив у волинянина 11 тисяч гривень





Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.



У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами чоловіка в сумі майже 11 тисяч гривень.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 березня на «гачок» до нібито банківських працівників потрапив мешканець селища Голоби.Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами чоловіка в сумі майже 11 тисяч гривень.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію