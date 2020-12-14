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Шахрай видурив у волинянина 11 тисяч гривень

Шахрай видурив у волинянина 11 тисяч гривень
6 березня на «гачок» до нібито банківських працівників потрапив мешканець селища Голоби.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.

У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами чоловіка в сумі майже 11 тисяч гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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Теги: шахрайство, гроші, Голоби
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