Куди піти протягом вихідних у Луцьку: 13-14 березня





Інформаційне агентство ВолиньPost публікує підбірку найцікавіших подій в обласному центрі Волині.



Субота, 13 березня



У п'ятницю, 12 березня о 17 годині у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відкривають виставку художника Бориса Фірцака. Виставка буде діяти до 18 квітня.



Борис Фірцак працює в жанрах живопису, графіки, сценографії, архітектурного дизайну, а також як художник кіно і театру. З 2006 року є членом Всеукраїнської творчої спілки «БЖ-арт», а у 2014 році приєднався до мистецького об’єднання київських художників «Синій жовтень».



Твори Бориса Фірцака зберігаються у Музеї видатних діячів української культури (Київ), Державному музеї театрального, музичного та кіномистецтва України (Київ), Фонді Мазоха (Львів), Будинку-музеї М. Волошина (Коктебель), у приватних зібраннях в Україні, Польщі, Австрії, Данії, США.



У живописному репертуарі художника є натюрморти і пейзажі, але найвагоміша та найрепрезентативніша складова його практики — саме портрет.







Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «Вінні Пух і всі, всі, всі...». Тривалість: 1 година. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.



О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв республіки Білорусь Олександр Козак.



Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.







О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на запальну вечірку. Спеціальний гість - Dj Micik Gonibez.



Резервація столиків за номером 099 43 27 535.







Неділя, 14 березня



Об 11 та 14 годині у Волинському обласному театрі ляльок - вистава «Золотоволоска». Тривалість: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білетів: 40 гривень. Для дітей від 4 років.



О 17 годині у Музеї науки і техніки, що в КРЦ «Адреналін Сіті», відбудеться відкриття виставки старовинних кухонних речей, які колеціонує Олена Фітенко з міста Черкаси. Жінка більше 10 років збирає унікальні столові прибори, серед яких є виделка з затонулого німецького корабля, прибор для формування фрикадельок, бутерброда виделка та чимало дивних кухонних приладів тощо. Зі слів пані Олени, захопилася вона колекціонуванням несподівано, коли з подругою побували у відділі посуду. Нині шукає речі на «блошиних ринках» та через аукціони. За два роки вона назбирала колекцію з пів сотні кухонних приборів. Деякі речі жінка використовує в побуті, інші – демонструє гостям.



Вхід вільний. Обов'язково мати із собою захисну маску та дотримуватися соціальної дистанції.







О 12 годині у селі Жидичин Ківерцівського району проводитимуть «Масляна Фест».



«13 березня у суботу о 12.00 у с. Жидичин Ківерцівського району по вулиці Селищній, 11 розпочнуться гуляння на честь свята Масляної – «Масляна Фест». Упрограмі заходу, жарти, конкурси, народні забави. Гостей частуватимуть млинцями. На сцені виступатимуть місцеві творчі колективи, зокрема гурт «Чорні черешні», який виступить о 13.00, а танцювальний колектив «Ск- Денс» запалюватиме публіку о 15.00», - пишуть організатори.



Вхід вільний.



Деталі та бронювання за телефоном: 095 57 85 390.







О 12 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Попелюшка». Це мюзикл для дітей на дві дії. Режисер-постановник - Ярослав Ілляшенко.



Квитки: 050 66 28 938.







О 19 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться відбудеться балетна вистава «Кармен-Сюїта» за участю Катерини Кухар, Олександра Стоянова та Артура Гаспара. Вартість білетів - від 190 гривень.



«Кармен-Сюїта» - шедевр світового балету. Історія про трагічну долю циганки Кармен і сліпо закоханого в неї солдата Хозе, якого вона кидає заради молодого Тореро. Любовний трикутник, який закінчується трагедією не залишить вас байдужими.

Зміст новели Проспера Меріме, розкривається в опері в чотирьох актах, в балеті ущільнено в один. Біля витоків задуму балету по опері "Кармен" стояла балерина Майя Плісецька. Для неї кубинський балетмейстер Альберто Алонсо склав лібрето і хореографію «Кармен-сюїти», а чоловік і композитор Родіон Щедрін написав транскрипцію до балету.



Купити квиток можна за посиланням:







О 20 годині запрошують на акустичний концерт Романа Вознюка у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а).



«Напевно вже всі побачили виступ цього талановитого барбера на шоу «Голос країни»? Якщо ні, то перейдіть за посиланням у описі чи пошукайте в Ютюбі. Роман надзвичайно талановитий лучанин, який вже пів року тому розривав сцену Кораблика. Ми вирішили знову влаштувати чудовий акустичний вечір за його участі і запрошуємо усіх вас покайфувати. Romeo Vozniuk має унікальний вокальний тембр і чудовий музичний смак. Впевнені, що ви будете приємно вражені тією програмою каверів, які він для вас готує», - анонсують організатори.



Вхід вільний.



Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода у Луцьку на цих вихідних ще не зовсім весняна, проте це не привід сумувати вдома. Робочий тиждень, мабуть, був напруженим, тому ви заслуговуєте на незабутній відпочинок. Аби лучанам було куди піти протягом цих вихідних, у місті підготували безліч подій на будь-який смак.публікує підбірку найцікавіших подій в обласному центрі Волині.У п'ятницю, 12 березня о 17 годині у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відкривають. Виставка буде діяти до 18 квітня.Борис Фірцак працює в жанрах живопису, графіки, сценографії, архітектурного дизайну, а також як художник кіно і театру. З 2006 року є членом Всеукраїнської творчої спілки «БЖ-арт», а у 2014 році приєднався до мистецького об’єднання київських художників «Синій жовтень».Твори Бориса Фірцака зберігаються у Музеї видатних діячів української культури (Київ), Державному музеї театрального, музичного та кіномистецтва України (Київ), Фонді Мазоха (Львів), Будинку-музеї М. Волошина (Коктебель), у приватних зібраннях в Україні, Польщі, Австрії, Данії, США.У живописному репертуарі художника є натюрморти і пейзажі, але найвагоміша та найрепрезентативніша складова його практики — саме портрет.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок -. Тривалість: 1 година. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться. Це комедія на дві дії. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв республіки БілорусьКвитки можна замовити за номером 050 66 28 938.О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують на. Спеціальний гість -Резервація столиків за номером 099 43 27 535.Об 11 та 14 годині у Волинському обласному театрі ляльок -. Тривалість: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білетів: 40 гривень. Для дітей від 4 років.О 17 годині у Музеї науки і техніки, що в КРЦ «Адреналін Сіті», відбудеться, які колеціонуєз міста Черкаси. Жінка більше 10 років збирає унікальні столові прибори, серед яких є виделка з затонулого німецького корабля, прибор для формування фрикадельок, бутерброда виделка та чимало дивних кухонних приладів тощо. Зі слів пані Олени, захопилася вона колекціонуванням несподівано, коли з подругою побували у відділі посуду. Нині шукає речі на «блошиних ринках» та через аукціони. За два роки вона назбирала колекцію з пів сотні кухонних приборів. Деякі речі жінка використовує в побуті, інші – демонструє гостям.Вхід вільний. Обов'язково мати із собою захисну маску та дотримуватися соціальної дистанції.О 12 годині у селі Жидичин Ківерцівського району проводитимуть«13 березня у суботу о 12.00 у с. Жидичин Ківерцівського району по вулиці Селищній, 11 розпочнуться гуляння на честь свята Масляної – «Масляна Фест». Упрограмі заходу, жарти, конкурси, народні забави. Гостей частуватимуть млинцями. На сцені виступатимуть місцеві творчі колективи, зокрема гурт «Чорні черешні», який виступить о 13.00, а танцювальний колектив «Ск- Денс» запалюватиме публіку о 15.00», - пишуть організатори.Вхід вільний.Деталі та бронювання за телефоном: 095 57 85 390.О 12 годині у Волинському драмтеатрі -. Це мюзикл для дітей на дві дії. Режисер-постановник -Квитки: 050 66 28 938.О 19 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться відбудетьсяза участюта. Вартість білетів - від 190 гривень.«Кармен-Сюїта» - шедевр світового балету. Історія про трагічну долю циганки Кармен і сліпо закоханого в неї солдата Хозе, якого вона кидає заради молодого Тореро. Любовний трикутник, який закінчується трагедією не залишить вас байдужими.Зміст новели Проспера Меріме, розкривається в опері в чотирьох актах, в балеті ущільнено в один. Біля витоків задуму балету по опері "Кармен" стояла балерина Майя Плісецька. Для неї кубинський балетмейстер Альберто Алонсо склав лібрето і хореографію «Кармен-сюїти», а чоловік і композитор Родіон Щедрін написав транскрипцію до балету.Купити квиток можна за посиланням: https://concert.ua/uk/event/karmen-syuyita-lutsk О 20 годині запрошують нау пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а).«Напевно вже всі побачили виступ цього талановитого барбера на шоу «Голос країни»? Якщо ні, то перейдіть за посиланням у описі чи пошукайте в Ютюбі. Роман надзвичайно талановитий лучанин, який вже пів року тому розривав сцену Кораблика. Ми вирішили знову влаштувати чудовий акустичний вечір за його участі і запрошуємо усіх вас покайфувати. Romeo Vozniuk має унікальний вокальний тембр і чудовий музичний смак. Впевнені, що ви будете приємно вражені тією програмою каверів, які він для вас готує», - анонсують організатори.Вхід вільний.Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.

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