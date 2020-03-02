Дві акробатки з Волині завоювали срібні медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 16:20
У Вінниці 3-7 березня відбувся чемпіонат України зі спортивної акробатики серед дорослих.
Чемпіонат ознаменувався для волинських акробаток здобуттям медалей, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
В динамічній вправі срібні медалі здобули Ірина Юхимюк та Софія Чернявська. Тренують призерок Заслужена тренерка України Кришпінович Олена Юріївна та Пащук Вероніка Петрівна.
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Чемпіонат ознаменувався для волинських акробаток здобуттям медалей, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
В динамічній вправі срібні медалі здобули Ірина Юхимюк та Софія Чернявська. Тренують призерок Заслужена тренерка України Кришпінович Олена Юріївна та Пащук Вероніка Петрівна.
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