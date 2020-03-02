Дві акробатки з Волині завоювали срібні медалі на чемпіонаті України





Чемпіонат ознаменувався для волинських акробаток здобуттям медалей, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



В динамічній вправі срібні медалі здобули Ірина Юхимюк та Софія Чернявська. Тренують призерок Заслужена тренерка України Кришпінович Олена Юріївна та Пащук Вероніка Петрівна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінниці 3-7 березня відбувся чемпіонат України зі спортивної акробатики серед дорослих.Чемпіонат ознаменувався для волинських акробаток здобуттям медалей, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.В динамічній вправі срібні медалі здобулита. Тренують призерок Заслужена тренерка Українита

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