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Дві акробатки з Волині завоювали срібні медалі на чемпіонаті України

Дві акробатки з Волині завоювали срібні медалі на чемпіонаті України
У Вінниці 3-7 березня відбувся чемпіонат України зі спортивної акробатики серед дорослих.

Чемпіонат ознаменувався для волинських акробаток здобуттям медалей, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

В динамічній вправі срібні медалі здобули Ірина Юхимюк та Софія Чернявська. Тренують призерок Заслужена тренерка України Кришпінович Олена Юріївна та Пащук Вероніка Петрівна.

Дві акробатки з Волині завоювали срібні медалі на чемпіонаті України
Дві акробатки з Волині завоювали срібні медалі на чемпіонаті України

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Теги: акробатки, першість, нагороди, Волинь, спорт
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