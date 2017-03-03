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На Волині п'яний водій за кермом авто врізався у зупинку. ФОТО

На Волині п'яний водій за кермом авто врізався у зупинку. ФОТО
Днями у Горохові невідомий за кермом автомобіля вщент зніс бетонну зупинку громадського транспорту.

Про це volyn.com.ua повідомили очевидці події.

Повідомляють, що керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок ДТП його автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.

На місці події працювала поліція.


На Волині п'яний водій за кермом авто врізався у зупинку. ФОТО
На Волині п'яний водій за кермом авто врізався у зупинку. ФОТО


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Теги: авто, зупинка, Горохів, аварія
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