На Волині п'яний водій за кермом авто врізався у зупинку. ФОТО





Про це



Повідомляють, що керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок ДТП його автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.



На місці події працювала поліція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у Горохові невідомий за кермом автомобіля вщент зніс бетонну зупинку громадського транспорту.Про це volyn.com.ua повідомили очевидці події.Повідомляють, що керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок ДТП його автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.На місці події працювала поліція.

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