На Волині п'яний водій за кермом авто врізався у зупинку. ФОТО
Сьогодні, 16:26
Днями у Горохові невідомий за кермом автомобіля вщент зніс бетонну зупинку громадського транспорту.
Про це volyn.com.ua повідомили очевидці події.
Повідомляють, що керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок ДТП його автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.
На місці події працювала поліція.
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Про це volyn.com.ua повідомили очевидці події.
Повідомляють, що керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок ДТП його автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.
На місці події працювала поліція.
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