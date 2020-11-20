вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька у водія легковика знайшли наркотики

У центрі Луцька у водія легковика знайшли наркотики
Протягом минулого тижня волинські патрульні виявили у чотирьох осіб наркотичні речовини.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

На днях, близько 2-ї години ночі, у Луцьку, у водія автомобіля виявили наркотичні речовини. Так, на проспекті Волі патрульні помітили транспортний засіб Volkswagen Passat, у керманича якого виявили місткість з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну. Також під час поверхневої перевірки транспортного засобу на задньому сидінні виявили прилади, які можуть використовуватися для куріння наркотичних речовин. 43-річного чоловіка затримали на місці події.

Водночас командирський екіпаж, який патрулював проспект Волі, помітив чоловіка, який, побачивши охоронців порядку, змінив напрямок свого руху. Під час поверхневої перевірки у 40-річного чоловіка виявили порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожу на наркотичну.

Вдень 6 березня у місті Луцьку, на вулиці Володимирській, патрульні роти ТОРу під час поверхневої перевірки виявили у 25-річного чоловіка згорток зеленого кольору із речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.

У ніч на 7 березня у місті Ковелі, на вулиці 22-го січня, під час патрулювання поліцейські виявили у 31-річного чоловіка речовини, ззовні схожі на наркотичні.

У всі випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, патрульні, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні музиканти з Волині – переможці всеукраїнського конкурсу. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Через необережність під час куріння загинув 56-річний волинянин
Сьогодні, 17:01
У центрі Луцька у водія легковика знайшли наркотики
Сьогодні, 16:44
На Волині п'яний водій за кермом авто врізався у зупинку. ФОТО
Сьогодні, 16:26
Дві акробатки з Волині завоювали срібні медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
На вулиці Кафедральній у Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та пістолетом На вулиці Кафедральній у Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та пістолетом
Сьогодні, 11:10
Луцькі патрульні за день затримали двох чоловіків із наркотиками Луцькі патрульні за день затримали двох чоловіків із наркотиками
20 листопад, 2020, 15:00
У Луцьку патрульні спіймали чотирьох молодиків з наркотиками У Луцьку патрульні спіймали чотирьох молодиків з наркотиками
22 червень, 2020, 11:50
У Луцьку вночі спіймали двох молодиків із наркотиками У Луцьку вночі спіймали двох молодиків із наркотиками
19 червень, 2020, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку під потягом загинув чоловік: деталі трагедії. ВІДЕО
Сьогодні, 17:36
 0
Біля найвищого у світі пам’ятника Шевченку Ігор Чайка і громада Ковеля оригінально вшанували Кобзаря
Сьогодні, 17:28
 0
Коли у центральному парку Луцька запрацює вбиральня
Сьогодні, 17:25
 0
Юні музиканти з Волині – переможці всеукраїнського конкурсу. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Через необережність під час куріння загинув 56-річний волинянин
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8