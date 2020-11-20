У центрі Луцька у водія легковика знайшли наркотики

Протягом минулого тижня волинські патрульні виявили у чотирьох осіб наркотичні речовини.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.На днях, близько 2-ї години ночі, у Луцьку, у водія автомобіля виявили наркотичні речовини. Так, на проспекті Волі патрульні помітили транспортний засіб Volkswagen Passat, у керманича якого виявили місткість з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну. Також під час поверхневої перевірки транспортного засобу на задньому сидінні виявили прилади, які можуть використовуватися для куріння наркотичних речовин. 43-річного чоловіка затримали на місці події.Водночас командирський екіпаж, який патрулював проспект Волі, помітив чоловіка, який, побачивши охоронців порядку, змінив напрямок свого руху. Під час поверхневої перевірки у 40-річного чоловіка виявили порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожу на наркотичну.Вдень 6 березня у місті Луцьку, на вулиці Володимирській, патрульні роти ТОРу під час поверхневої перевірки виявили у 25-річного чоловіка згорток зеленого кольору із речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.У ніч на 7 березня у місті Ковелі, на вулиці 22-го січня, під час патрулювання поліцейські виявили у 31-річного чоловіка речовини, ззовні схожі на наркотичні.У всі випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.