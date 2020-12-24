Юні музиканти з Волині – переможці всеукраїнського конкурсу. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Акордеоністи Гіркополонківської музичної школи стали переможцями XXVI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців на народних музичних інструментах «Провесінь».
Про це повідомляють на сайті громади.
Цьогоріч через карантинні заходи конкурс відбувся онлайн. За перемогу змагалися музиканти з різних регіонів України – 122 учасники від 64 мистецьких шкіл, 88 учасників від фахових коледжів. Виступи конкурсантів оцінювало журі на чолі із Євгенією Черказовою – професором Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.
Серед переможців конкурсу опинилися вихованці Гіркополонківської музичної школи. Акордеоністи Юлія Яблонська та Стас Герба (викладач – Марія Лавренюк) стали лауреатами I премії. Юля представила на розгляд суддівської колегії твори M. Mess «Tangoapasionado» E. Дербенко «Чому сумний акордеон», Стас – M. Mess «Tanguetto», L. Mukane «Vilciena». Члени журі відзначили професійну підготовку та високу виконавську майстерність юних акордеоністів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті громади.
Цьогоріч через карантинні заходи конкурс відбувся онлайн. За перемогу змагалися музиканти з різних регіонів України – 122 учасники від 64 мистецьких шкіл, 88 учасників від фахових коледжів. Виступи конкурсантів оцінювало журі на чолі із Євгенією Черказовою – професором Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.
Серед переможців конкурсу опинилися вихованці Гіркополонківської музичної школи. Акордеоністи Юлія Яблонська та Стас Герба (викладач – Марія Лавренюк) стали лауреатами I премії. Юля представила на розгляд суддівської колегії твори M. Mess «Tangoapasionado» E. Дербенко «Чому сумний акордеон», Стас – M. Mess «Tanguetto», L. Mukane «Vilciena». Члени журі відзначили професійну підготовку та високу виконавську майстерність юних акордеоністів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Біля найвищого у світі пам’ятника Шевченку Ігор Чайка і громада Ковеля оригінально вшанували Кобзаря
Сьогодні, 17:28
Коли у центральному парку Луцька запрацює вбиральня
Сьогодні, 17:25
Юні музиканти з Волині – переможці всеукраїнського конкурсу. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Через необережність під час куріння загинув 56-річний волинянин
Сьогодні, 17:01
У центрі Луцька у водія легковика знайшли наркотики
Сьогодні, 16:44