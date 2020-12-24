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Юні музиканти з Волині – переможці всеукраїнського конкурсу. ФОТО

Юні музиканти з Волині – переможці всеукраїнського конкурсу. ФОТО
Акордеоністи Гіркополонківської музичної школи стали переможцями XXVI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців на народних музичних інструментах «Провесінь».

Про це повідомляють на сайті громади.

Цьогоріч через карантинні заходи конкурс відбувся онлайн. За перемогу змагалися музиканти з різних регіонів України – 122 учасники від 64 мистецьких шкіл, 88 учасників від фахових коледжів. Виступи конкурсантів оцінювало журі на чолі із Євгенією Черказовою – професором Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

Серед переможців конкурсу опинилися вихованці Гіркополонківської музичної школи. Акордеоністи Юлія Яблонська та Стас Герба (викладач – Марія Лавренюк) стали лауреатами I премії. Юля представила на розгляд суддівської колегії твори M. Mess «Tangoapasionado» E. Дербенко «Чому сумний акордеон», Стас – M. Mess «Tanguetto», L. Mukane «Vilciena». Члени журі відзначили професійну підготовку та високу виконавську майстерність юних акордеоністів.

Юні музиканти з Волині – переможці всеукраїнського конкурсу. ФОТО
Юні музиканти з Волині – переможці всеукраїнського конкурсу. ФОТО
Юні музиканти з Волині – переможці всеукраїнського конкурсу. ФОТО

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Теги: Гіркополонківська школа, всеукраїнський конкурс, перемога
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