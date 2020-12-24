Юні музиканти з Волині – переможці всеукраїнського конкурсу. ФОТО





Про це повідомляють на



Цьогоріч через карантинні заходи конкурс відбувся онлайн. За перемогу змагалися музиканти з різних регіонів України – 122 учасники від 64 мистецьких шкіл, 88 учасників від фахових коледжів. Виступи конкурсантів оцінювало журі на чолі із Євгенією Черказовою – професором Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.



Серед переможців конкурсу опинилися вихованці Гіркополонківської музичної школи. Акордеоністи Юлія Яблонська та Стас Герба (викладач – Марія Лавренюк) стали лауреатами I премії. Юля представила на розгляд суддівської колегії твори M. Mess «Tangoapasionado» E. Дербенко «Чому сумний акордеон», Стас – M. Mess «Tanguetto», L. Mukane «Vilciena». Члени журі відзначили професійну підготовку та високу виконавську майстерність юних акордеоністів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Акордеоністи Гіркополонківської музичної школи стали переможцями XXVI Всеукраїнського фестивалю-конкурсу виконавців на народних музичних інструментах «Провесінь».Про це повідомляють на сайті громади.Цьогоріч через карантинні заходи конкурс відбувся онлайн. За перемогу змагалися музиканти з різних регіонів України – 122 учасники від 64 мистецьких шкіл, 88 учасників від фахових коледжів. Виступи конкурсантів оцінювало журі на чолі із– професором Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.Серед переможців конкурсу опинилися вихованці Гіркополонківської музичної школи. Акордеоністита(викладач –) стали лауреатами I премії. Юля представила на розгляд суддівської колегії твори M. Mess «Tangoapasionado» E. Дербенко «Чому сумний акордеон», Стас – M. Mess «Tanguetto», L. Mukane «Vilciena». Члени журі відзначили професійну підготовку та високу виконавську майстерність юних акордеоністів.

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