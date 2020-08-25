Коли у центральному парку Луцька запрацює вбиральня





Про це у інтерв’ю Інформаційному агентству Волинські Новини Ігор Поліщук.



Він зауважив: наразі в місті є кілька проблемних об’єктів у центральному парку: напівзруйнована споруда біля дамби і на пляжі. На цій території врешті має з’явитися зручна вбиральня.



«Вже завершився тендер, передбачено в бюджеті гроші на облаштування нормальної вбиральні у центральному парку. Думаю, до початку літнього сезону її облаштують. Вона буде з усіма вигодами – доступною для людей з інвалідністю, з пеленальними кімнатами для мам», – запевнив міський голова.



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Ігор Поліщук також повідомив, коли наведуть лад з вбиральнею, розташованою на Театральному майдані.



«Щодо центральної частини міста, то є підприємці, які бажають зробити реконструкцію цих громадських вбиралень з будівництвом кафе, але вони чекають затвердження історико-архітектурного опорного плану, щоб почати роботи. Громадські вбиральні, як мені відомо, будуть доступні для всіх жителів міста, це буде таке соціальне навантаження для цього підприємства», – пояснив він.



Юлія МАЛЄЄВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже до початку літнього сезону в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки обіцяють облаштувати вбиральню.Про це у інтерв’ю розповів Луцький міський головаВін зауважив: наразі в місті є кілька проблемних об’єктів у центральному парку: напівзруйнована споруда біля дамби і на пляжі. На цій території врешті має з’явитися зручна вбиральня.«Вже завершився. Думаю, до початку літнього сезону її облаштують. Вона буде з усіма вигодами – доступною для людей з інвалідністю, з пеленальними кімнатами для мам», – запевнив міський голова.Ігор Поліщук також повідомив, коли наведуть лад з вбиральнею, розташованою на Театральному майдані.«Щодо центральної частини міста, то є підприємці, які бажають зробити реконструкцію цих громадських вбиралень з будівництвом кафе, але вони чекають затвердження історико-архітектурного опорного плану, щоб почати роботи. Громадські вбиральні, як мені відомо, будуть доступні для всіх жителів міста, це буде таке соціальне навантаження для цього підприємства», – пояснив він.

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