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Коли у центральному парку Луцька запрацює вбиральня

Коли у центральному парку Луцька запрацює вбиральня
Уже до початку літнього сезону в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки обіцяють облаштувати вбиральню.

Про це у інтерв’ю Інформаційному агентству Волинські Новини розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він зауважив: наразі в місті є кілька проблемних об’єктів у центральному парку: напівзруйнована споруда біля дамби і на пляжі. На цій території врешті має з’явитися зручна вбиральня.

«Вже завершився тендер, передбачено в бюджеті гроші на облаштування нормальної вбиральні у центральному парку. Думаю, до початку літнього сезону її облаштують. Вона буде з усіма вигодами – доступною для людей з інвалідністю, з пеленальними кімнатами для мам», – запевнив міський голова.

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Ігор Поліщук також повідомив, коли наведуть лад з вбиральнею, розташованою на Театральному майдані.

«Щодо центральної частини міста, то є підприємці, які бажають зробити реконструкцію цих громадських вбиралень з будівництвом кафе, але вони чекають затвердження історико-архітектурного опорного плану, щоб почати роботи. Громадські вбиральні, як мені відомо, будуть доступні для всіх жителів міста, це буде таке соціальне навантаження для цього підприємства», – пояснив він.

Юлія МАЛЄЄВА

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Теги: центральний парк, вбиральня, Луцьк
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