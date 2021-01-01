У місті на Волині поліція та Нацгвардія провели відпрацювання: які зафіксували порушення

На вихідних, в рамках проведення оперативно-профілактичних заходів щодо протидії вуличній злочинності та безпеки дорожнього руху, здійснили відпрацювання міста Ковеля.У превентивних заходах були задіяні співробітники поліції та військовослужбовці Національної гвардії, повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Так, за цей період виявили 4 факти зберігання наркотичних речовин місцевими мешканцями. Правопорушення кваліфіковані за ч.1 ст.309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Вилучені речовини направили на дослідження у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Волинській області.Під час перевірок автотранспорту, співробітники поліції виявили 12 водіїв, які керували авто у стані алкогольного сп’яніння. Відносно них склали протоколи за статтею 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодекса України про адміністративні порушення.Також задокументували факт продажу алкоголю неповнолітньому. На продавця магазину склали протокол за частино 2 статті 156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодекса України про адміністративні порушення.Загалом за час відпрацювання склали 245 адміністративних протоколів по лінії громадської безпеки та безпеки дорожнього руху.