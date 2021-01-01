Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 10 березня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.



У Луцьку завтра, у середу, синопткии прогнозують тапкож мінливу хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° тепла



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 10 березня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями - ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.У Луцьку завтра, у середу, синопткии прогнозують тапкож мінливу хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° тепла

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію