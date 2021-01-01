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Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 10 березня

Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 10 березня
У Волинській області завтра, 10 березня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями - ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Луцьку завтра, у середу, синопткии прогнозують тапкож мінливу хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° тепла

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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