У найближчі три дні на Волині може зростати рівень води у річках





Загрози підтоплення будівель поки що немає, – повідомив Ростислав Бондарук.



У найближчі три дні – 10, 11 та 12 березня – можливе подальше підвищення рівнів води з добовою інтенсивністю 1-3 см на річках Прип’ять і Стохід. За інформацією синоптиків, зростання рівнів води у річках поки стримують нічні морози.



"Вночі в нас зараз морози від -3 до -5 градусів і на найближчі три дні антициклон буде і вночі 5-7 морозу, вдень – 2-3 тепла", – зазначив Ростислав Бондарук.



Зі слів начальниці відділу управління Держслужби із надзвичайних ситуацій Ірини Варварук, загроза підтоплень – не критична. Цілодобово чергують 154 рятувальники.



З її слів, для боротьби з підтопленнями у рятувальників є чотири пожежні насосні станції, 50 переносних мотопомп, 66 пожежних автоцистерн із насосним обладнанням. Цьогоріч рятувальники уже відкачали з присадибних ділянок волинян майже 3 тисячі кубометрів талої води.



Нагадаємо, наприкінці лютого синоптики неодноразово повідомляли про паводки у кількох районах. У Регіональному офісі водних ресурсів розповіли, що цього року весняну повінь очікують на території колишніх Ратнівського, Камінь-Каширського і Любешівського районів та на річці Стир поблизу Луцька. На початку березня рятувальники почали відкачувати воду з підтоплених присадибних ділянок.

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