Поблизу Луцька для школярів провели змагання з пішохідного туризму. ФОТО





Боротьбу за перемогу в трьох вікових групах вели 68 спортсменів з Баєва, Боратина, Гірки Полонки, Коршева, Променя, Ратнева а також гості з села Гаразджа. Інформуюь на сайті



Переможцями І Чемпіонату у своїх вікових групах стали Юлія Гладь (Боратин), Володимир Повідзьон (Промінь), Арсен Можар, Дарина Семенюк, Анна Пишук, Анна Ткачук (Гірка Полонка).



Серед призерів – Катерина Надворська, Наталія Гладь, Матвій Ривачук, Софія Шаповаленко (Боратин), Василь Гущенець, Владислав Качковський, Тарас Януль (Гаразджа), Валерія Семенюк, Богдан Симус, Костянтин Сусь, Анастасія Лінник, Анастасія Кривчук (Гірка Полонка).





По завершенню загань переможців та призерів нагородили дипломами Боратинської сільської ради.



Слід відзначити злагоджену роботу суддівської колегії змагань, сформованої з випускників школи, під керівництвом педагога Андрія Вострікова. До речі, саме він став ініціатором створення в спортзалі закладу туристської смуги перешкод.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Гіркополонківському ліцеї відбувся І Чемпіонат Боратинської громади серед юнаків з пішохідного туризму у закритих приміщеннях.Боротьбу за перемогу в трьох вікових групах вели 68 спортсменів з Баєва, Боратина, Гірки Полонки, Коршева, Променя, Ратнева а також гості з села Гаразджа. Інформуюь на сайті Боратинської громади Переможцями І Чемпіонату у своїх вікових групах стали(Боратин),(Промінь),(Гірка Полонка).Серед призерів –(Боратин),(Гаразджа),(Гірка Полонка).По завершенню загань переможців та призерів нагородили дипломами Боратинської сільської ради.Слід відзначити злагоджену роботу суддівської колегії змагань, сформованої з випускників школи, під керівництвом педагога. До речі, саме він став ініціатором створення в спортзалі закладу туристської смуги перешкод.

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