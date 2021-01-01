У Любешеві почали вакцинувати медпрацівників проти коронавірусу





Про це повідомив директор комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради Богдан Іванів. Інформують на



Щеплення проводить мобільна бригада з області, яка виїжджає з вакциною до робочих колективів медиків. За словами Богдана Іваніва, у лікарні підготовили два кабінети: один для огляду та щеплення, другий – для перебування щеплених працівників, адже після зазначеної процедури необхідно пів години бути під наглядом медперсоналу.



Слід зазначити, що вакцинація від COVID-19 відбувається добровільно та безкоштовно.

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