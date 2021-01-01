У Любешеві почали вакцинувати медпрацівників проти коронавірусу
Сьогодні, 21:38
У Любешеві розпочали вакцинувати медичних працівників проти COVID-19.
Про це повідомив директор комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради Богдан Іванів. Інформують на сайті громади.
Щеплення проводить мобільна бригада з області, яка виїжджає з вакциною до робочих колективів медиків. За словами Богдана Іваніва, у лікарні підготовили два кабінети: один для огляду та щеплення, другий – для перебування щеплених працівників, адже після зазначеної процедури необхідно пів години бути під наглядом медперсоналу.
Слід зазначити, що вакцинація від COVID-19 відбувається добровільно та безкоштовно.
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Про це повідомив директор комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради Богдан Іванів. Інформують на сайті громади.
Щеплення проводить мобільна бригада з області, яка виїжджає з вакциною до робочих колективів медиків. За словами Богдана Іваніва, у лікарні підготовили два кабінети: один для огляду та щеплення, другий – для перебування щеплених працівників, адже після зазначеної процедури необхідно пів години бути під наглядом медперсоналу.
Слід зазначити, що вакцинація від COVID-19 відбувається добровільно та безкоштовно.
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