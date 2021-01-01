вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Любешеві почали вакцинувати медпрацівників проти коронавірусу

У Любешеві почали вакцинувати медпрацівників проти коронавірусу
У Любешеві розпочали вакцинувати медичних працівників проти COVID-19.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Любешівська багатопрофільна лікарня» Любешівської селищної ради Богдан Іванів. Інформують на сайті громади.

Щеплення проводить мобільна бригада з області, яка виїжджає з вакциною до робочих колективів медиків. За словами Богдана Іваніва, у лікарні підготовили два кабінети: один для огляду та щеплення, другий – для перебування щеплених працівників, адже після зазначеної процедури необхідно пів години бути під наглядом медперсоналу.

Слід зазначити, що вакцинація від COVID-19 відбувається добровільно та безкоштовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація, Любешів, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головні новини 9 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
У Любешеві почали вакцинувати медпрацівників проти коронавірусу
Сьогодні, 21:38
Луцький борець виборов 4 медалі на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. ФОТО
Сьогодні, 20:55
Волинські рятувальники здобули перемогу у змаганнях з гирьового спорту
Сьогодні, 20:11
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 10 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру Вакцинувалися головна санітарна лікарка Волині та персонал лабораторного центру
Сьогодні, 11:00
Уряд виділив півтора мільярда гривень на виплати медикам, які вакцинують від COVID-19 Уряд виділив півтора мільярда гривень на виплати медикам, які вакцинують від COVID-19
05 березень, 18:53
Які є медичні протипоказання до щеплення від коронавірусу. ПЕРЕЛІК Які є медичні протипоказання до щеплення від коронавірусу. ПЕРЕЛІК
05 березень, 17:50
У місті на Волині сьогодні, 3 березня, почнуть вакцинувати медиків проти коронавірусу У місті на Волині сьогодні, 3 березня, почнуть вакцинувати медиків проти коронавірусу
03 березень, 08:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Головні новини 9 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
 0
У Любешеві почали вакцинувати медпрацівників проти коронавірусу
Сьогодні, 21:38
 0
Луцький борець виборов 4 медалі на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. ФОТО
Сьогодні, 20:55
 0
Волинські рятувальники здобули перемогу у змаганнях з гирьового спорту
Сьогодні, 20:11
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 10 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8