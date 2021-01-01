Вакцинація медиків проти COVID-19: у Луцьку поки що жодну дозу не утилізували

Віктор Пахарчук.



Зі слів медика, працівники виявили бажання самостійно. Каже: серед охочих щепитися – ті, хто ще не хворів на COVID-19.



Рішення про імунізацію прийняв лікар Луцької міської клінічної лікарні Андрій Ягенський. Перед вакцинацією його оглянули та виміряли температуру. Вакцина, яку йому вкололи – "Covishield" виробництва Oxford/AstraZЕneca.



Після цього лікар пів години перебуває під наглядом медиків. Зі слів медика, після вакцинації почувається добре.



Андрій Ягенський зазначив, що вакцинація є його професійним обов'язком перед колегами та пацієнтами та особистим – перед родиною. Каже: із хворими на COVID-19 безпосередньо не працює.



Вакцину до лікарні привезли у сумці-холодильнику, розповіла медсестра Галина Дмитерчук. З її слів, взяли кількість доз, відповідно до заявок від людей на вакцинацію. Каже: у вакцині 10 доз, тож спершу набирає необхідну дозу для пацієнта, а потому кладе препарат назад у сумку для збереження стабільної температури.



Зі слів медичної сестри, першим закладом, де вакцинували від коронавірусної хвороби, була обласна психіатрична лікарня. Далі щеплюватимуть медиків військового шпиталю. Каже: поки що жодну дозу не утилізували.



Усього на Волині 9 березня працювали дві мобільні бригади з вакцинації від COVID-19, які імунізували понад 100 людей, повідомив заступник начальника обласного відділу управління охорони здоров’я Валерій Кацаман.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щеплення від коронавірусної інфекції 9 березня отримали 44 медпрацівники Луцької клінічної лікарні. Всього в закладі працює майже 1 400 людей, розповів Суспільному заступник директора лікарніЗі слів медика, працівники виявили бажання самостійно. Каже: серед охочих щепитися – ті, хто ще не хворів на COVID-19.Рішення про імунізацію прийняв лікар Луцької міської клінічної лікарні. Перед вакцинацією його оглянули та виміряли температуру. Вакцина, яку йому вкололи – "Covishield" виробництва Oxford/AstraZЕneca.Після цього лікар пів години перебуває під наглядом медиків. Зі слів медика, після вакцинації почувається добре.Андрій Ягенський зазначив, що вакцинація є його професійним обов'язком перед колегами та пацієнтами та особистим – перед родиною. Каже: із хворими на COVID-19 безпосередньо не працює.Вакцину до лікарні привезли у сумці-холодильнику, розповіла медсестра. З її слів, взяли кількість доз, відповідно до заявок від людей на вакцинацію. Каже: у вакцині 10 доз, тож спершу набирає необхідну дозу для пацієнта, а потому кладе препарат назад у сумку для збереження стабільної температури.Зі слів медичної сестри, першим закладом, де вакцинували від коронавірусної хвороби, була обласна психіатрична лікарня. Далі щеплюватимуть медиків військового шпиталю. Каже: поки що жодну дозу не утилізували.Усього на Волині 9 березня працювали дві мобільні бригади з вакцинації від COVID-19, які імунізували понад 100 людей, повідомив заступник начальника обласного відділу управління охорони здоров’я

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