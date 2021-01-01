Головні новини 9 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО





Значно стрімкіший, важчий і смерстоносніший.







У регіонах можуть запровадити різні графіки робочого часу. До ухваленого у першому читанні законопроєкту про скасування переведення годинників зараз вносять доповнення. Відповідно до них органи місцевого самоврядування самостійно зможуть змінювати час початку та завершення робочого дня, не скасовуючи єдиний київський час. Найімовірніше, в ніч з 27 на 28 березня стрілки годинника усе ж доведеться перевести на годину вперед. А от восени переведення годинників може бути вже останнім.



Давня професія на сучаний лад. Луцького кликуна офіційно працевлаштували і запровадили день його професійного свята. Сучасник середньовічного глашатая працюватиме щодня, але сповіщатиме лучан не про напасті, трафунки чи укази, як у давнину, а про туристичну привабливість Лучеська. Поки у міській раді працевлаштовували кликуна з плоті і крові, на сусідній вулиці учергове поцупили його копію з кольорового металу. На метал, власне, і зрізають, припускають владці. Досі викрадені скульптури вдавалося повертати. З 15 встановлених кликунів порожні лише три місця. Усіх, хто має інформацію про зниклих історичних вартових Луцька, просять повідомити правоохоронців або муніципалітет.



Тарасові Шевченку – 207. До дня народження українського світоча на Волині традиційно триває урочиста шевченкіада. Зі своїм "Кобзарем" та квітами близько сотні лучан прийшли сьогодні до пам’ятника Тарасові. І дошкільнята, і молодь, і найстарші читали найулюбленіше з Шевченка.



“Б’є – отже сяде”, “Ми не проти квітів, ми за права жінок!” – з такими гаслами у Луцьку пройшов перший марш за права жінок. Жінки його і зорганізували. У лавах маніфестантів були помічені й поодинокі чоловіки. Усі гуртом закликали протидіяти домашньому насильству.



Одну, але гігантську квітку подарували автолюбителі з Володимира-Волинського жінкам з нагоди свята весни. Чотири десятки автівок розставили так, що вималювалася квітка з пелюстками і листками, схожа чи то на сонях, чи то на ромашку. Щоб креативну ідею втілити ще й безпечно, організатори залучили і копів. Виконавши свої професійні обов’язки патрульні також долучилися до святкового автомалювання.



120 спортсменів змагалися за титул під час чемпіонату області з грепплінгу. Це відносно новий вид спортивного єдиноборства, в основі якого – боротьба на короткій дистанції, в якій використовуються больові і задушливі прийоми. Грепплінг є боротьбою на підкорення, тобто основна мета спортсмена примусити суперника до здачі. Хто здався, а хто переміг бачили наші кореспонденти.





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