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Кабмін розширив перелік обмежень для «червоної» зони карантину

Кабмін розширив перелік обмежень для «червоної» зони карантину
Кабінет міністрів розширив перелік обмежень "червоної" карантинної зони, яку вводять в областях через швидке поширення коронавірусу.

Вони стосуються роботи громадського транспорту, повідомляють Факти.

Зокрема, забороняється здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень пасажирів. Однак ці обмеження не стосуються транзитних перевезень. Нові обмеження введуть упродовж 48 годин після їх впровадження.

Червоний рівень епідеміологічної небезпеки вводять в тих областях, у яких спостерігають перевищення хоча б двох епідеміологічних показників протягом трьох днів поспіль. Під час дії червоної зони у місцевості діють жорсткі обмеження.

Кабмін розширив перелік обмежень для «червоної» зони карантину

Однак у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки продовжують працювати банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та продовольчі магазини.

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Теги: громадський транспорт, червона зона, обмеження. МОЗ
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