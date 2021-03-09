Кабмін розширив перелік обмежень для «червоної» зони карантину





Вони стосуються роботи громадського транспорту, повідомляють



Зокрема, забороняється здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень пасажирів. Однак ці обмеження не стосуються транзитних перевезень. Нові обмеження введуть упродовж 48 годин після їх впровадження.



Червоний рівень епідеміологічної небезпеки вводять в тих областях, у яких спостерігають перевищення хоча б двох епідеміологічних показників протягом трьох днів поспіль. Під час дії червоної зони у місцевості діють жорсткі обмеження.





Однак у "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки продовжують працювати банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та продовольчі магазини.

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