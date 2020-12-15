У селі на Волині з нового навчального року обіцяють відкрити дитячий садок
Сьогодні, 23:33
Днями Шацький селищний голова Сергій Карпук провів особистий прийом громадян у селах Самійличі, Хомичі, Пехи та Положеве.
Про це інформують у Шацькій селищній раді.
В Самійличах до нього звернулася група батьків з проханням посприяти відкриттю в селі дитячого садка. На сьогодні є приміщення, яке потрібно переобладнати, до нього вже підведена вода.
Серед першочергових завдань, які слід виконати, – оформлення документів на дитячий заклад, підведення каналізації, ремонтні роботи, придбання меблів та необхідного інвентарю.
Сергій Карпук пообіцяв жителям підтримку у вигляді коштів з місцевого бюджету. Якщо роботи будуть виконані вчасно, новий дитсадок повинен запрацювати в селі з нового навчального року.
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Про це інформують у Шацькій селищній раді.
В Самійличах до нього звернулася група батьків з проханням посприяти відкриттю в селі дитячого садка. На сьогодні є приміщення, яке потрібно переобладнати, до нього вже підведена вода.
Серед першочергових завдань, які слід виконати, – оформлення документів на дитячий заклад, підведення каналізації, ремонтні роботи, придбання меблів та необхідного інвентарю.
Сергій Карпук пообіцяв жителям підтримку у вигляді коштів з місцевого бюджету. Якщо роботи будуть виконані вчасно, новий дитсадок повинен запрацювати в селі з нового навчального року.
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