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У селі на Волині з нового навчального року обіцяють відкрити дитячий садок

У селі на Волині з нового навчального року обіцяють відкрити дитячий садок
Днями Шацький селищний голова Сергій Карпук провів особистий прийом громадян у селах Самійличі, Хомичі, Пехи та Положеве.

Про це інформують у Шацькій селищній раді.

В Самійличах до нього звернулася група батьків з проханням посприяти відкриттю в селі дитячого садка. На сьогодні є приміщення, яке потрібно переобладнати, до нього вже підведена вода.

Серед першочергових завдань, які слід виконати, – оформлення документів на дитячий заклад, підведення каналізації, ремонтні роботи, придбання меблів та необхідного інвентарю.

Сергій Карпук пообіцяв жителям підтримку у вигляді коштів з місцевого бюджету. Якщо роботи будуть виконані вчасно, новий дитсадок повинен запрацювати в селі з нового навчального року.

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Теги: Самійличі, дитячий садок, Сергій Карпук
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