На Волині «швидка», що їхала на виклик до хворої, застрягла у болоті. ВІДЕО





Про це у фейсбук-спільноті «Підслухано Іваничі» повідомив Олександр Михалусь і виклав відео, яке підтверджує цей випадок. Карета швидкої медичної допомоги примчала на виклик до захворілої мешканки села, але по дорозі застрягла і зупинилась посеред однієї з вулиць, пише



Допомогли медикам місцеві жителі, які витягли автомобіль трактором. І "швидка" змогла вчасно транспортувати пацієнтку до лікарні.



За словами людей, у цій ситуація винна – жахлива дорога в селі. А якщо точніше, то її відсутність.



Мешканці нарікають: у період дощів чи відлиги ґрунтовою дорогою проїхати чи навіть пройти практично неможливо. Адже вона перетворюється в болото. Тож ситуації, коли там застрягають автівки – непоодинокі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Завидів Павлівської громади на ґрунтовій дорозі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги. З болота його витягував трактор.Про це у фейсбук-спільноті «Підслухано Іваничі» повідомиві виклав відео, яке підтверджує цей випадок. Карета швидкої медичної допомоги примчала на виклик до захворілої мешканки села, але по дорозі застрягла і зупинилась посеред однієї з вулиць, пише Буг Допомогли медикам місцеві жителі, які витягли автомобіль трактором. І "швидка" змогла вчасно транспортувати пацієнтку до лікарні.За словами людей, у цій ситуація винна – жахлива дорога в селі. А якщо точніше, то її відсутність.Мешканці нарікають: у період дощів чи відлиги ґрунтовою дорогою проїхати чи навіть пройти практично неможливо. Адже вона перетворюється в болото. Тож ситуації, коли там застрягають автівки – непоодинокі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію