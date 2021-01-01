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На Волині «швидка», що їхала на виклик до хворої, застрягла у болоті. ВІДЕО

На Волині «швидка», що їхала на виклик до хворої, застрягла у болоті. ВІДЕО
В селі Завидів Павлівської громади на ґрунтовій дорозі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги. З болота його витягував трактор.

Про це у фейсбук-спільноті «Підслухано Іваничі» повідомив Олександр Михалусь і виклав відео, яке підтверджує цей випадок. Карета швидкої медичної допомоги примчала на виклик до захворілої мешканки села, але по дорозі застрягла і зупинилась посеред однієї з вулиць, пише Буг.

Допомогли медикам місцеві жителі, які витягли автомобіль трактором. І "швидка" змогла вчасно транспортувати пацієнтку до лікарні.

За словами людей, у цій ситуація винна – жахлива дорога в селі. А якщо точніше, то її відсутність.

Мешканці нарікають: у період дощів чи відлиги ґрунтовою дорогою проїхати чи навіть пройти практично неможливо. Адже вона перетворюється в болото. Тож ситуації, коли там застрягають автівки – непоодинокі.


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Теги: болото, трактор, швидка, Завидів
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