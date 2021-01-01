Жителі селища на Волині просять зберегти місцеве пасовище





На ці землі претендують двоє місцевих мешканок. Про це повідомляє



Це питання розглядали під час сесії Іваничівської селищної ради.



Стало відомо, що двоє місцевих жительок звернулися в раду, аби погодити розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Ймовірно, жінки хочуть отримати земельні наділи для вирощування сільськогосподарських культур.



Це питання розглянула профільна комісія, погодила, й винесла на сесію для прийняття остаточного рішення. Однак, опісля надійшло звернення від жителів вулиць Львівська, Перемоги та Лесі Українки, які просили не віддавати ці землі нікому, адже там здавна знаходиться пасовище, на якому вони випасають худобу. Люди прагнуть зберегти його.



Аби переконати депутатів, представники утримувачів великої рогатої худоби прийшли на сесію.



Так, Василь Лобода наголосив, що ці ділянки необхідні селянам для випасання худоби. Для них – це єдиний спосіб заробітку.



Пенсіонер каже – якщо пасовисько віддадуть на паї – тоді йому та й іншим односельчанам буде ніде випасати худобу і відповідно годувати її теж буде нічим. Адже альтернативного пасовиська неподалік цих вулиць вже не лишилось. Усі землі вже зайняті.



«Ми утримуємо корів та випасаємо їх на цьому пасовищі, за яке щорічно сплачуємо кошти в селищний бюджет. Минулого року хтось передав велику площу під паї. Проте зараз корів – небагато і нам достатньо цієї площі, яка залишилася.



Багато років селищна рада йшла нам на зустріч і допомагала. Нам виділяли сінокоси й жом. Завдяки нашим коровам, ми тільки й виживаємо. Якщо в нас забрати пасовисько, то ми лишимось без доходу. Це наша єдина робота і якщо її в нас заберуть, то ми останемось без нічого», – запевнив Василь Васильович.



Пенсіонери звернулись до селищної голови Лідії Томашевської та місцевих депутатів, аби ті взяли це пасовисько на баланс селищної ради і зберегли його.



Відтак, депутати вирішили поки відкласти розгляд цього питання, аби мати можливість вивчити його детальніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі кількох вулиць смт. Іваничі просять зберегти місцеве пасовище, на якому з діда-прадіда випасають корів.На ці землі претендують двоє місцевих мешканок. Про це повідомляє БУГ Це питання розглядали під час сесії Іваничівської селищної ради.Стало відомо, що двоє місцевих жительок звернулися в раду, аби погодити розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Ймовірно, жінки хочуть отримати земельні наділи для вирощування сільськогосподарських культур.Це питання розглянула профільна комісія, погодила, й винесла на сесію для прийняття остаточного рішення. Однак, опісля надійшло звернення від жителів вулиць Львівська, Перемоги та Лесі Українки, які просили не віддавати ці землі нікому, адже там здавна знаходиться пасовище, на якому вони випасають худобу. Люди прагнуть зберегти його.Аби переконати депутатів, представники утримувачів великої рогатої худоби прийшли на сесію.Так,наголосив, що ці ділянки необхідні селянам для випасання худоби. Для них – це єдиний спосіб заробітку.Пенсіонер каже – якщо пасовисько віддадуть на паї – тоді йому та й іншим односельчанам буде ніде випасати худобу і відповідно годувати її теж буде нічим. Адже альтернативного пасовиська неподалік цих вулиць вже не лишилось. Усі землі вже зайняті.«Ми утримуємо корів та випасаємо їх на цьому пасовищі, за яке щорічно сплачуємо кошти в селищний бюджет. Минулого року хтось передав велику площу під паї. Проте зараз корів – небагато і нам достатньо цієї площі, яка залишилася.Багато років селищна рада йшла нам на зустріч і допомагала. Нам виділяли сінокоси й жом. Завдяки нашим коровам, ми тільки й виживаємо. Якщо в нас забрати пасовисько, то ми лишимось без доходу. Це наша єдина робота і якщо її в нас заберуть, то ми останемось без нічого», – запевнив Василь Васильович.Пенсіонери звернулись до селищної головита місцевих депутатів, аби ті взяли це пасовисько на баланс селищної ради і зберегли його.Відтак, депутати вирішили поки відкласти розгляд цього питання, аби мати можливість вивчити його детальніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію