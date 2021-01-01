В Україні в одному з месенджерів заблокували близько 10 «груп смерті»





Про це повідомляє



«Харківський національний університет внутрішніх справ, Департамент кіберполіції, Управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України разом з користувачами Telegram чат-боту «СтопНаркотик» заблокували роботу десятка електронних адрес «груп смерті», - йдеться в повідомленні.



Наприкінці лютого у соцмережах та через ЗМІ почали розповсюджуватися повідомлення про те, що начебто на початку березня підлітки збираються масово вчинити самогубство. Через велику інформаційну увагу до цієї події у соціальних комп’ютерних мережах почали з’являтися нові «групи смерті».



За результатами моніторингу було встановлено, що на теперішній час такі групи розміщуються у месенджері Tелеграм.



На початку березня представники факультету №4 університету – розробники чат-боту «СтопНаркотик» – звернулися до користувачів чат-боту з проханням взяти участь в акції щодо масового надсилання скарг на «групи смерті» у Телеграмі, в яких поширюють інформацію про «безпечні способи» суїциду, закликають та підбурюють молодь до небезпечної поведінки, нанесення собі самоушкоджень тощо.



За допомогою громадян у Телеграмі заблокували десяток електронних адрес «груп смерті». Робота щодо виявлення та блокування таких груп триватиме й надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку березня правоохоронці заблокували у Телеграмі близько 10 «груп смерті».Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ «Харківський національний університет внутрішніх справ, Департамент кіберполіції, Управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України разом з користувачами Telegram чат-боту «СтопНаркотик» заблокували роботу десятка електронних адрес «груп смерті», - йдеться в повідомленні.Наприкінці лютого у соцмережах та через ЗМІ почали розповсюджуватися повідомлення про те, що начебто на початку березня підлітки збираються масово вчинити самогубство. Через велику інформаційну увагу до цієї події у соціальних комп’ютерних мережах почали з’являтися нові «групи смерті».За результатами моніторингу було встановлено, що на теперішній час такі групи розміщуються у месенджері Tелеграм.На початку березня представники факультету №4 університету – розробники чат-боту «СтопНаркотик» – звернулися до користувачів чат-боту з проханням взяти участь в акції щодо масового надсилання скарг на «групи смерті» у Телеграмі, в яких поширюють інформацію про «безпечні способи» суїциду, закликають та підбурюють молодь до небезпечної поведінки, нанесення собі самоушкоджень тощо.За допомогою громадян у Телеграмі заблокували десяток електронних адрес «груп смерті». Робота щодо виявлення та блокування таких груп триватиме й надалі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію